Trump: Zelenski ne želi kraj rata. Izgubio je veliki dio države. Izgubio je mora i oceane

Nastavlja se veliki pritisak Donalda Trumpa na Volodimira Zelenskog ususret midterm izbora. Američke birače brinu visoke cijene energenata koje je izazvao iranski rat, a Trump za te cijene krivi Zelenskog i napade na ruske rafinerije.

- Moja odluka o Rusiji vrlo je jednostavna. Trenutačno pregovaram o miru u ratu između Rusije i Ukrajine i ne želim učiniti ništa čime bih nepromišljeno otjerao Rusiju od pregovaračkog stola. Ostvaruje se velik napredak, a to uključuje i aktualne pregovore o taocima! Potpisivanje tog dokumenta u ovom trenutku dovelo bi do toga, a ja ga mogu potpisati kasnije ili kad god poželim - objavio je Trump.

My decision on Russia is a very simple one. I am in the process of negotiating Peace in the war between Russia and Ukraine, and don’t want to do anything that will drive, foolishly, Russia away from the bargaining table. Great progress is being made, and that includes current hostage negotiations! Signing that document at this time will do that, and I can sign it later, or any time that I want! Perhaps more importantly, Russia is doing very little, if anything, to help the Islamic Republic of Iran, compared to what they could be doing, and I want to keep it that way, and will, unless stupid people get in the way. Lastly, Zelenskyy is using Diesel Refineries in Russia as a target, knowing that these attacks are seriously hurting the world diesel markets, including those in the United States. Farmers, ranchers, and businesses of all kinds are suffering greatly from this, but Russia is, nevertheless, sending, at a low price, millions of barrels of diesel to the World. Zelenskyy doesn’t care, and frankly, with all of the money that Europe is famously giving him, and that Crooked Joe Biden gave him in the past, he doesn’t want to end this war, and probably never did. He could have made a better deal two years ago than he can now. His country is in shambles, a large portion of his land is lost, his oceans and seas are gone, and his male population is low, wounded, and/or dead. I WANT THIS WAR END! Thank you for your attention to this matter. President DONALD J. TRUMP ( TS: Oct 18 2026, 4:36 PM ET )​‍‌​​‌​‌‌‌‍‌‍‍‍​‌​​​‍‌‍‌‌‍‌​‍‍‍‌​‍‍​‌ — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 18, 2026

- Možda još važnije, Rusija čini vrlo malo, ako uopće išta, kako bi pomogla Islamskoj Republici Iran, u usporedbi s onim što bi mogla učiniti, i želim da tako i ostane, a tako će i biti, osim ako se glupi ljudi ne umiješaju - objavio je pa se osvrnuo na Zelenskog.

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- Naposljetku, Zelenski kao metu koristi rafinerije dizelskog goriva u Rusiji, znajući da ti napadi ozbiljno štete svjetskom tržištu dizelskog goriva, uključujući i tržište u Sjedinjenim Državama. Poljoprivrednici, stočari i poduzeća svih vrsta zbog toga strašno pate, ali Rusija unatoč tome po niskoj cijeni šalje milijune barela dizelskog goriva na svjetsko tržište. Zelenskog nije briga i, iskreno govoreći, uz sav novac koji mu Europa, kao što je poznato, daje i koji mu je u prošlosti dao „pokvareni Joe Biden”, on ne želi okončati ovaj rat i vjerojatno to nikada nije ni želio. Prije dvije godine mogao je postići bolji dogovor nego što ga može postići sada. Njegova je zemlja u ruševinama, velik dio njezina teritorija je izgubljen, izgubio je pristup svojim oceanima i morima, a muško stanovništvo njegove zemlje brojčano je smanjeno, ranjeno i/ili mrtvo. ŽELIM DA OVAJ RAT ZAVRŠI - zaključio je.