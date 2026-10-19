Obavijesti

News

Komentari 21
ETO, ZELENSKI JE KRIV

Trump: Zelenski ne želi kraj rata. Izgubio je veliki dio države. Izgubio je mora i oceane

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 2 min
Trump: Zelenski ne želi kraj rata. Izgubio je veliki dio države. Izgubio je mora i oceane
Foto: Kylie Cooper
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Zelenskog nije briga i, iskreno govoreći, uz sav novac koji mu Europa, kao što je poznato, daje i koji mu je u prošlosti dao „pokvareni Joe Biden”, on ne želi okončati ovaj rat i vjerojatno to nikada nije ni želio, objavio je Trump

Nastavlja se veliki pritisak Donalda Trumpa na Volodimira Zelenskog ususret midterm izbora. Američke birače brinu visoke cijene energenata koje je izazvao iranski rat, a Trump za te cijene krivi Zelenskog i napade na ruske rafinerije.

 - Moja odluka o Rusiji vrlo je jednostavna. Trenutačno pregovaram o miru u ratu između Rusije i Ukrajine i ne želim učiniti ništa čime bih nepromišljeno otjerao Rusiju od pregovaračkog stola. Ostvaruje se velik napredak, a to uključuje i aktualne pregovore o taocima! Potpisivanje tog dokumenta u ovom trenutku dovelo bi do toga, a ja ga mogu potpisati kasnije ili kad god poželim - objavio je Trump.

 - Možda još važnije, Rusija čini vrlo malo, ako uopće išta, kako bi pomogla Islamskoj Republici Iran, u usporedbi s onim što bi mogla učiniti, i želim da tako i ostane, a tako će i biti, osim ako se glupi ljudi ne umiješaju - objavio je pa se osvrnuo na Zelenskog.

PREDLOŽIO SAMIT Putin zove Trumpa i Xija kako bi se završio rat u Ukrajini
Putin zove Trumpa i Xija kako bi se završio rat u Ukrajini

​​​​​​​

 - Naposljetku, Zelenski kao metu koristi rafinerije dizelskog goriva u Rusiji, znajući da ti napadi ozbiljno štete svjetskom tržištu dizelskog goriva, uključujući i tržište u Sjedinjenim Državama. Poljoprivrednici, stočari i poduzeća svih vrsta zbog toga strašno pate, ali Rusija unatoč tome po niskoj cijeni šalje milijune barela dizelskog goriva na svjetsko tržište. Zelenskog nije briga i, iskreno govoreći, uz sav novac koji mu Europa, kao što je poznato, daje i koji mu je u prošlosti dao „pokvareni Joe Biden”, on ne želi okončati ovaj rat i vjerojatno to nikada nije ni želio. Prije dvije godine mogao je postići bolji dogovor nego što ga može postići sada. Njegova je zemlja u ruševinama, velik dio njezina teritorija je izgubljen, izgubio je pristup svojim oceanima i morima, a muško stanovništvo njegove zemlje brojčano je smanjeno, ranjeno i/ili mrtvo. ŽELIM DA OVAJ RAT ZAVRŠI - zaključio je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 21
Oglasila se Torcida. Bolje da nije
SRAMOTNO PRIOPĆENJE

Oglasila se Torcida. Bolje da nije

Torcida je upozorila na opasne trendove manipulacije javnim prostorom i selektivnog provođenja pravde, ističući kako se stvorio skandal bez presedana
FOTO Policija blokirala ulicu u Velikoj Gorici: 'Specijalci stoje ispred kuće, tu je i Hitna pomoć'
DRAMA U GORICI

FOTO Policija blokirala ulicu u Velikoj Gorici: 'Specijalci stoje ispred kuće, tu je i Hitna pomoć'

"Ispred kuće stoje specijalci, puno ih je. Sve već traje oko pola sata. Za sada nismo čuli ništa", kaže nam čitatelj.
FOTO Ovo su torcidaši koje traži policija u Splitu! Objavili fotke! Među njima i vođa Stipe Lekić
U BIJEGU SU

FOTO Ovo su torcidaši koje traži policija u Splitu! Objavili fotke! Među njima i vođa Stipe Lekić

Splitska policija objavila je fotografije torcidaša koje traže zbog sramotnog kortea u kojima su slavili Hitlera i Auschwitz uoči utakmice protiv Ajaxa. Među njima je i Stipe Lekić, bivši tajnik Torcide

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026