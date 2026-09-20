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OSNIVAJU ODBOR

Trump želi kontrolu financiranja novih zdravstvenih istraživanja

Piše HINA,
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Trump želi kontrolu financiranja novih zdravstvenih istraživanja
Foto: Ken Cedeno
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Trump je naložio svojem direktoru za proračun Russu Voughtu da pripremi izvršnu uredbu kojom bi se osnovao odbor koji bi odlučivao o tome koje će potpore financirati Nacionalni instituti za zdravlje (NIH)

Američki predsjednik Donald Trump nastoji staviti velik dio nacionalnog financiranja zdravstvenih istraživanja pod kontrolu dužnosnika koje je imenovala njegova administracija, izvijestio je u subotu Politico.

Trump je naložio svojem direktoru za proračun Russu Voughtu da pripremi izvršnu uredbu kojom bi se osnovao odbor koji bi odlučivao o tome koje će potpore financirati Nacionalni instituti za zdravlje (NIH), objavio je taj medij, pozivajući se na dvojicu dužnosnika administracije upoznatih sa sastankom.

U odboru bi bili direktor NIH-a Jay Bhattacharya i Vought, direktor Ureda za upravljanje i proračun Bijele kuće, a za donošenje odluka o dodjeli potpora bila bi potrebna jednoglasnost, navodi se u izvješću.

Predloženi aranžman dao bi Voughtu izravnu ulogu u odlučivanju o tome kako će agencija za zdravstvena istraživanja raspodjeljivati novac koji joj je odobrio Kongres, dodaje se u izvješću.

Ured za upravljanje i proračun, Bijela kuća i ministarstvo zdravstva i socijalnih usluga, koje nadzire NIH, nisu odmah odgovorili na Reutersov zahtjev za komentar izvan uobičajenog radnog vremena.

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Navodni potez dolazi usred sve većih kritika zbog smanjenja američkog državnog financiranja istraživanja, koje je prošle godine provedeno radi smanjenja savezne potrošnje na velikim sveučilištima, što je rezultiralo zamrzavanjem ili otkazivanjem potpora na brojnim institucijama.

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Trumpova administracija tvrdi da su ta smanjenja nužna kako bi vlada financirala samo znanstveno utemeljena istraživanja te kako bi se ispravili višegodišnji pogrešno postavljeni prioriteti.

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