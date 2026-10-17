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NEVJEROJATNA ŽELJA

Trump: 'Želim da se Tihi ocean zove Trumpov ocean. Google je odbio moju ideju o promjeni'

Piše HINA,
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Trump: 'Želim da se Tihi ocean zove Trumpov ocean. Google je odbio moju ideju o promjeni'
Foto: Nathan Howard
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Američki predsjednik Donald Trump na skupu u Georgiji otkrio je navodni pokušaj da se Tihi ocean preimenuje u "Trumpov ocean"

Američki predsjednik Donald Trump u petak je svojim pristašama ispričao o navodnom pokušaju da se jedan ocean nazove po njemu i o tome kako je Google odbio njegovu ideju. Govoreći na predizbornom skupu u saveznoj državi Georgiji, Trump je rekao da je predstavnicima internetskog diva predložio da se Atlantski ili Tihi ocean preimenuje u "Trumpov ocean".

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Prema Trumpovim riječima, oni su ogorčeno odgovorili: "Dosta nam je. To je previše. Nećemo više ništa mijenjati".

Trump je već 2025. izvršnom uredbom preimenovao Meksički zaljev u „Američki zaljev”, a u kolovozu ove godine isto je učinio i s jezerom Ontario, na granici s Kanadom, koje je preimenovao u „Američko jezero”. Google Maps prihvatio je obje promjene za korisnike u Sjedinjenim Američkim Državama.

Trump je okupljenima rekao da je Googleu poslao zemljovid s oznakom „Trumpov ocean”, no predstavnici tvrtke odbili su taj prijedlog.

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- Gospodine, gledajte, u redu, ovo ne možemo učiniti. Oceani su nešto drugo. Prostiru se na području mnogih, mnogih zemalja. To ne možemo učiniti - prepričao je Trump njihove riječi.

Trump je rekao da se ovaj put samo šalio, ali je dodao da to nije bila najgora ideja koju je ikada imao.

Zasad nije poznato je li se razgovor s Googleom doista dogodio.

Trump je više puta sugerirao da bi želio preimenovati neki ocean. Također je iznio ideju da se Hormuški tjesnac preimenuje u "Trumpov tjesnac", očito u pokušaju da isprovocira Iran, s kojim su Sjedinjene Američke Države u ratu.

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