Trumpa dočekao zlatni Audi, a on najavio tvornicu u Georgiji

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u subotu, deset dana prije izbora za Kongres, da Audi planira izgraditi četiri milijardi dolara vrijednu tvornicu u saveznoj državi Georgia, koja bi proizvodila oko dvjesto tisuća SUV vozila godišnje.

Kako bi prisilio automobilske kompanije da proizvodnju presele u SAD, Trump je povećao carine na automobile, dijelove automobila, čelik i aluminij. Novu Audijevu tvornicu najavio je na predizbornom skupu u Perryju, u središnjoj Georgiji, mjestu gdje Volkswagenova marka luksuznih automobila namjerava izgraditi svoj pogon.

Ispred mjesta održavanja Trumpova skupa bio je parkiran zlatni Audi s proizvođačkim registarskim pločicama.

Sva vozila namijenjena američkom tržištu Audi uvozi iz Europe ili Meksika, stoga su Trumpove carine prošle godine kompaniji nanijele gubitak od 1,2 milijarde eura.

Foto: Umit Bektas

Na izborima 3.studenoga, Georgia bira guvernera i zastupnika u Senatu. Trump uvjerava birače da njegove carine proizvođačima automobila pomažu američkoj ekonomiji, dok protivnici carina odgovaraju da su one dodatno podignule cijene vozila.

''Planiramo dovesti naše najveće i najluksuznije SUV-ove koje ćemo proizvoditi ovdje u Georgiji”, rekao je izvršni direktor Audija Gernot Doellner. ''Riječ je o dugoročnom ulaganju jer vjerujemo u američko tržište'', dodao je.

Tvornica će, prema procjenama, zaposliti četiri i pol tisuće ljudi. Gradnja bi trebala početi sljedeće godine, a proizvodnja početkom 2030-ih. Uz to, Audi planira proizvoditi 25 tisuća vozila godišnje u susjednoj Južnoj Karolini, izjavio je neimenovani dužnosnik. Tvornica vrijedna dvije milijarde dolara gradi se u Blythewoodu, nedaleko od Columbije, glavnog grada te savezne države.

U prvoj polovici ove godine, Audi bilježi sedam posto manju prodaju. Konkurencija iz Kine i američke carine negativno su utjecale na potražnju. Samo u SAD-u, prodaja je ove godine pala za 16 posto.

Nakon što je Trump ukinuo poticaje za električna vozila, znatno je pala njihova proizvodnja u SAD-u. Smanjio se i broj zaposlenih u auto industriji otkako je Trump prošle godine preuzeo dužnost. No, to bi se uskoro moglo promijeniti.

Japanska Toyota u srpnju je objavila da će dio proizvodnje kamioneta prebaciti iz Meksika u SAD, točnije u svoj kompleks u San Antoniju, gdje će uložiti 3.6 milijardi dolara u izgradnju linije za proizvodnju kamioneta. Proširenje će biti dovršeno do 2030. godine, čime će se otvoriti dvije tisuće radnih mjesta.

I Honda Motor razmatra izgradnju pogona u SAD-u, no samo ako se produži trgovinski sporazum između SAD-a, Meksika i Kanade. Iz južnokorejskog Hyundaija prošle su godine izjavili da bi, uz sigurnost koju bi pružio trgovinski sporazum triju sjevernoameričkih država , ''odmah oslobodili više od 20 milijardi dolara novih američkih ulaganja''.