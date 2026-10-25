Novu Audijevu tvornicu najavio je na predizbornom skupu u Perryju, u središnjoj Georgiji, mjestu gdje Volkswagenova marka luksuznih automobila namjerava izgraditi svoj pogon.
Trumpa dočekao zlatni Audi, a on najavio tvornicu u Georgiji
Američki predsjednik Donald Trump rekao je u subotu, deset dana prije izbora za Kongres, da Audi planira izgraditi četiri milijardi dolara vrijednu tvornicu u saveznoj državi Georgia, koja bi proizvodila oko dvjesto tisuća SUV vozila godišnje.
Kako bi prisilio automobilske kompanije da proizvodnju presele u SAD, Trump je povećao carine na automobile, dijelove automobila, čelik i aluminij. Novu Audijevu tvornicu najavio je na predizbornom skupu u Perryju, u središnjoj Georgiji, mjestu gdje Volkswagenova marka luksuznih automobila namjerava izgraditi svoj pogon.
Ispred mjesta održavanja Trumpova skupa bio je parkiran zlatni Audi s proizvođačkim registarskim pločicama.
Sva vozila namijenjena američkom tržištu Audi uvozi iz Europe ili Meksika, stoga su Trumpove carine prošle godine kompaniji nanijele gubitak od 1,2 milijarde eura.
Na izborima 3.studenoga, Georgia bira guvernera i zastupnika u Senatu. Trump uvjerava birače da njegove carine proizvođačima automobila pomažu američkoj ekonomiji, dok protivnici carina odgovaraju da su one dodatno podignule cijene vozila.
''Planiramo dovesti naše najveće i najluksuznije SUV-ove koje ćemo proizvoditi ovdje u Georgiji”, rekao je izvršni direktor Audija Gernot Doellner. ''Riječ je o dugoročnom ulaganju jer vjerujemo u američko tržište'', dodao je.
Tvornica će, prema procjenama, zaposliti četiri i pol tisuće ljudi. Gradnja bi trebala početi sljedeće godine, a proizvodnja početkom 2030-ih. Uz to, Audi planira proizvoditi 25 tisuća vozila godišnje u susjednoj Južnoj Karolini, izjavio je neimenovani dužnosnik. Tvornica vrijedna dvije milijarde dolara gradi se u Blythewoodu, nedaleko od Columbije, glavnog grada te savezne države.
U prvoj polovici ove godine, Audi bilježi sedam posto manju prodaju. Konkurencija iz Kine i američke carine negativno su utjecale na potražnju. Samo u SAD-u, prodaja je ove godine pala za 16 posto.
Nakon što je Trump ukinuo poticaje za električna vozila, znatno je pala njihova proizvodnja u SAD-u. Smanjio se i broj zaposlenih u auto industriji otkako je Trump prošle godine preuzeo dužnost. No, to bi se uskoro moglo promijeniti.
Japanska Toyota u srpnju je objavila da će dio proizvodnje kamioneta prebaciti iz Meksika u SAD, točnije u svoj kompleks u San Antoniju, gdje će uložiti 3.6 milijardi dolara u izgradnju linije za proizvodnju kamioneta. Proširenje će biti dovršeno do 2030. godine, čime će se otvoriti dvije tisuće radnih mjesta.
I Honda Motor razmatra izgradnju pogona u SAD-u, no samo ako se produži trgovinski sporazum između SAD-a, Meksika i Kanade. Iz južnokorejskog Hyundaija prošle su godine izjavili da bi, uz sigurnost koju bi pružio trgovinski sporazum triju sjevernoameričkih država , ''odmah oslobodili više od 20 milijardi dolara novih američkih ulaganja''.
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