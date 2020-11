Trumpa je 2020. baš pogodila: Imao koronu, izgubio je posao, a sad će ga još i izbaciti iz kuće!

Zarazio se koronom, ostao bez posla, a sad će ga i deložirati. Šuška se i da će ga ostaviti Melania. Ima još dva mjeseca mandata. Svi su u strahu kakve će odluke donositi

<p>Zamislite da izgubim izbore. Možda bih se morao odseliti iz zemlje, rekao je američki predsjednik u odlasku, <strong>Donald Trump</strong>, na jednom od svojih skupova.</p><p>Kako je i sam rekao, prije četiri godine iznenadila ga je funkcija predsjednika. Priznao je da mu je teže nego što je očekivao, a sad se grčevito drži odaja Bijele kuće. No nije mu to čak ni za zamjeriti, jer čovjeku koji nosi 74 godine na svojim leđima svaka promjena teško pada. A, ako je ikoga pogodila koronakriza, onda je to Donald Trump.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trump će, osim izbora, izgubiti i Melaniju </strong></p><p>Prvo, na samu pandemiju nije dobro reagirao pa je tu izgubio podršku nekih birača. Nadalje, i sam se zarazio. Morao je čak biti u bolnicu. Sve je kulminiralo da je izgubio posao, a sada će ‘jadnička’ još i deložirati iz Bijele kuće. Naravno, u puno je lakšoj situaciji jer se može vratiti u svoj luksuzni stan u New Yorku i ostale nekretnine.</p><p>No što Trumpu sve to vrijedi kada se već priča da bi ga mogla napustiti i supruga Melanija. Trump danima već na društvenim mrežama “viče” kako je dobio 71 milijun “legalnih” glasova svojih zemljaka. Sve koji se ne slažu s njime proglašava izdajicama.</p><p>- Trump će se sigurno teško miriti s porazom i pokušat će sudskim putem osporiti pobjedu Bidena. Ali američki sustav je dovoljno snažan da mu neće dopustiti da i dalje srozava povjerenje u institucije i razara demokratski sustav - kaže politički analitičar Božo Skoko. Trumpu sada ostaje samo okrenuti se prema zadnja dva mjeseca svog mandata. Vlast bi trebao predati 20. siječnja iduće godine. Većina predsjednika to vrijeme iskoristi za donošenje nekih prijeko potrebnih odluka, pripremu za nasljednika. Međutim politički analitičari u SAD-u procjenjuju da bi on sada mogao preostalih 70 dana svog mandata iskoristiti za otkaze u administraciji i imenovanja svojih ljudi kako bi i dalje ostavio prste u vlasti. Trumpu u nadležnosti i dalje ostaje upravljanje vojskom, pomilovanja te donošenje odluka koje bi mogle pogodovati njemu u budućnosti i njegovim donatorima, tvrde analitičari CNN-a.</p>