Obavijesti

News

Komentari 2
TREĆI PREGLED U 13 MJESCI

Trumpa opet pregledali: Tvrde da je i dalje odličnog zdravlja, osim modrica i oticanja nogu

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Trumpa opet pregledali: Tvrde da je i dalje odličnog zdravlja, osim modrica i oticanja nogu
Foto: Kylie Cooper

Pregled je izazvao velik interes javnosti jer je Bijela kuća u posljednjih godinu dana nekoliko puta morala detaljno objašnjavati predsjednikovo zdravstveno stanje nakon što se na fotografijama s događaja opetovano moglo vidjeti da ima otečene gležnjeve, modrice na rukama i osip na vratu.

Predsjednik SAD-a Donald Trump i dalje je u izvrsnom zdravstvenom stanju, navodi njegov liječnik u dopisu koji je Bijela kuća objavila u petak, pozivajući se na nalaze ovotjednog pregleda prema kojima taj 79-godišnjak i dalje ima "blago oticanje potkoljenica" i "benigne" modrice na rukama.

"Predsjednik Trump i dalje je u izvrsnom zdravstvenom stanju i pokazuje snažnu srčanu, plućnu, živčanu i ukupnu fizičku funkciju", napisao je dr. Sean Barbabella u dopisu od utorka, objavljenom kasno navečer u petak, dodajući da je Trump "potpuno sposoban obavljati sve dužnosti vrhovnog zapovjednika i šefa države".

250 GODINA AMERIKE Trumpov UFC: Ispred Bijele kuće gradi se kavez za borbe
Trumpov UFC: Ispred Bijele kuće gradi se kavez za borbe

Trumpov posjet nacionalnom vojnom medicinskom centru Walter Reed u utorak njegov je treći u 13 mjeseci. Pregled je izazvao velik interes javnosti jer je Bijela kuća u posljednjih godinu dana nekoliko puta morala detaljno objašnjavati predsjednikovo zdravstveno stanje nakon što se na fotografijama s događaja opetovano moglo vidjeti da ima otečene gležnjeve, modrice na rukama i osip na vratu.

Ubrzo nakon posjeta, Trump je rekao da je "sve prošlo savršeno".

U Barbabellinom dopisu navedeno je Trumpovo "blago oticanje potkoljenice... koje se poboljšalo od prošle godine" i kontinuirano stvaranje modrica na rukama, opisano kao "uobičajeno", "benigno" i "u skladu s manjom iritacijom mekog tkiva povezanom s čestim rukovanjem dok predsjednik pije aspirin za kardiovaskularnu prevenciju".

JAVNOST ZABRINUTA Trump poslije pregleda poručio da mu je zdravlje 'savršeno'
Trump poslije pregleda poručio da mu je zdravlje 'savršeno'

U dopisu ne stoji razlog za liječenje kože na predsjednikovu vratu kojemu se podvrgnuo u ožujku. Ne navodi se ni je li bio na magnetskoj rezonanciji, kao u listopadu.

Trump, koji u lipnju puni 80 godina i bio je najstariji predsjednik dok je preuzimao mandat prošle godine, često se uspoređuje s prethodnikom, demokratom Joeom Bidenom, tvrdeći da je od njega energičniji i u boljoj formi. Biden je prošle godine napustio dužnost u dobi od 82 godine nakon što je zamijenjen kao kandidat svoje stranke za još jedan mandat pod pritiskom sumnji da je i dalje sposoban za poziciju.

U dopisu od petka navodi se da je predsjednikova ukupna srčana funkcija normalna i da je "sveobuhvatni neurološki pregled pokazao normalno mentalno stanje", uključujući ispitivanje depresije i anksioznosti.

VEĆI RIZIK OD DEMENCIJE Vodeći liječnik tvrdi: 'Trumpova dnevna pospanost može biti pokazatelj nekih teških bolesti'
Vodeći liječnik tvrdi: 'Trumpova dnevna pospanost može biti pokazatelj nekih teških bolesti'

"Pruženo je preventivno savjetovanje, uključujući smjernice o prehrani, preporuke za uzimanje aspirina, povećanu tjelesnu aktivnost i kontinuirani gubitak težine", stoji u dopisu.

Trump je visok 190 cm i težak 108 kg, dodaje se u dopisu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Užas nakon maturalne večeri u Jastrebarskom: Maturant (18) poginuo, troje ljudi ozlijeđeno
SLETJELI AUTOM S CESTE

Užas nakon maturalne večeri u Jastrebarskom: Maturant (18) poginuo, troje ljudi ozlijeđeno

U automobilu je bilo ukupno četvero ljudi, a tjelesne ozljede zadobili su vozač i dvije putnice, od kojih je jedna teško ozlijeđena
Vojni medicinski tim spasio je dječaka koji se gušio na Jarunu: 'Nisam ni trenutka razmišljala'
IZVANREDNA SITUACIJA

Vojni medicinski tim spasio je dječaka koji se gušio na Jarunu: 'Nisam ni trenutka razmišljala'

Brzom reakcijom vojnih liječnika i medicinske sestre dijete predškolske dobi izvučeno je iz životne opasnosti tijekom priprema za događaj na Jarunu, objavilo je Ministarstvo obrane.
Božidar Kalmeta je kriv!
NEPRAVOMOĆNA PRESUDA

Božidar Kalmeta je kriv!

Proces je počeo prije 14 godina, prva optužnica je dignuta 2016. godine, a Kalmeta, sad već skoro u 70-ima, danas je doznao prvostupanjsku presudu za aferu 'Prometna renesansa'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026