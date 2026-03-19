Trinaest američkih vojnika poginulo je otkako je Iran pokrenuo napade na američke vojne baze nakon početka sukoba 28. veljače.
Trumpa pitali hoće li slati još vojske na Bliski istok: 'Ne šaljem postrojbe nikamo...'
Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je rekao da ne razmatra raspoređivanje vojnika na Bliski istok, dok rat s Iranom ulazi u četvrti tjedan. "Ne šaljem postrojbe nikamo", rekao je Trump odgovarajući na pitanje novinara planira li poslati još pripadnika vojske u regiju.
"A i da šaljem, sigurno vam ne bih rekao. Ali ne šaljem postrojbe. Učinit ćemo ono što bude potrebno."
Trump je govorio u Bijeloj kući tijekom sastanka u Ovalnom uredu s japanskom premijerkom Sanae Takaichi.
Reuters je u srijedu izvijestio da Trumpova administracija razmatra raspoređivanje tisuća američkih vojnika kako bi pojačala operaciju protiv Irana, citirajući američkog dužnosnika i tri izvora upoznata s tim pitanjem.
Trinaest američkih vojnika poginulo je otkako je Iran pokrenuo napade na američke vojne baze nakon početka sukoba 28. veljače.
