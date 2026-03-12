Trumpa pitali o američkom bombardiranju iranske škole. On odgovorio: Ne znam o tome

Trump se podružio s novinarima ispred Bijele kuće. Na pitanje što misli o rezultatima istrage koji su pokazali da je SAD bombardirao školu i ubio 175 iranske djevojčice, Trump je koncizno poručio da ne zna o američkoj odgovornosti.

Preuzimate li kao vrhovni zapovjednik odgovornost za udar na školu u Iranu?" pitala je novinarka. "Za što?" odgovorio je Trump. Nakon što je novinarka ponovila pitanje i rekla da novo vojno izvješće navodi da su školu pogodile američke snage, Trump je odgovorio: "Ne znam o tome."

Trump je prvo rekao da je djevojčice ubio Iran jer, kako on tvrdi, Iranci loše gađaju. Kada je otkriveno da je školu uništila američka raketa Tomahawk, Trump je rekao da i Iran ima te projektile iako nema pouzdanih informacija da Islamska Republika posjeduje Tomahawk projektile.

Prvi nalazi govore da bi razlog napada mogle biti zastarjele karte koje Amerika posjeduje. Slično je bilo 1999. kada su Amerikanci bombardirali kinesko veleposlanstvo u Beogradu.