Trumpa su po deseti put kaznili zbog nepoštivanja suda. Sud: 'Nastavi li, prijeti mu zatvor!'

Bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa sud je proglasio krivim za nepoštivanje suda po deseti put zbog kršenja zabrane govora. Naime, sudac Juan Merchan, koji nadgleda Trumpov kazneni postupak, izjavio je kako će razmotriti i kaznu zatvora ukoliko dođe do ozbiljnih prekršaja. Do sada je Trump dobivao kazne od 1000 dolara, no to ga nije spriječilo da odustane od kršenja zabrane govora. Kazna mu zabranjuje davanje javnih komentara o porotnicima, svjedocima i obiteljima suca i tužitelja ako te izjave imaju za cilj ometanje postupka.

Merchan je rekao da bi zatvorska kazna bila krajnje sredstvo i da se trudi izbjegavati je po svaku cijenu, no kako tvrdi, Trumpovi "nastavljeni, namjerni" prekršaji zabrane govora predstavljaju "izravan napad na vladavinu prava". - Ne želim izricati zatvorsku kaznu i učinio sam sve što sam mogao kako bih to izbjegao. Ali ću to učiniti ako je potrebno - rekao je Merchan s klupe u odsustvu porote.

Zatvorsku kaznu bio bi krajnji potez iz više razloga, a jedan od njih je i prekid suđenja, političke implikacije zatvaranja vodećeg predsjedničkog kandidata pred izbore i izvanredne sigurnosne izazove zatvaranja bivšeg predsjednika sa stalnim osiguranjem Tajne službe. Prethodno je Trumpa kaznio s ukupno 9000 dolara za devet objava na društvenim mrežama koje je ocijenio kao kršenje zabrane govora. Trump ih je objavio između 10. i 17. travnja, a uključivale su članak u kojem se njegovog bivšeg odvjetnika Michaela Cohena naziva "serijskim lažovom".

Podsjetimo, Trumpu se sudi zbog tajnog plaćanja novca, a suđenje, koje je obilježeno svjedočenjem visokog savjetnika i bivšeg izdavača tabloida o naporima tijekom njegove prve predsjedničke kampanje da umire priče o nepoželjnom seksualnom ponašanju, ulazi u 12. dan.

Tužitelji iz New Yorka optužili su Trumpa za krivotvorenje poslovnih zapisa kako bi prikrili plaćanje od 130.000 dolara porno zvijezdi Stormy Daniels, koja tvrdi da je imala seksualni susret s njim 2006. godine.

Trump se više puta izjasnio da nije kriv i negira ikakav seksualni odnos s Daniels. Žali se kako se nalazi u hladnoj sudnici na Manhattanu dok bi trebao biti u jeku predsjedničke kampanje i privlačiti glasače dok se priprema za povratak u Bijelu kuću.

