Trumpov 'border czar' najavio manje nasumičnih i agresivnih akcija ICE-a u Minneapolisu

Tom Homan, visoki dužnosnik zadužen za akcije provođenja imigracijskih zakona u Minneapolisu prema uputi američkog predsjednika Donalda Trumpa, rekao je u četvrtak da će se savezni agenti usredotočiti na "ciljane i strateške operacije provođenja zakona", u očitom udaljavanju od agresivnih taktika koje su izazvale nacionalno ogorčenje.

Homan je rekao da namjerava smanjiti broj agenata raspoređenih u gradu, kojih je sada 3000 nakon, kako je rekao, produktivnih sastanaka s guvernerom Minnesote Timom Walzom, gradonačelnikom Minneapolisa Jacobom Freyjem i drugim lokalnim čelnicima.

"Možemo bolje", rekao je. "Postigli smo značajne napretke, značajnu koordinaciju i suradnju, vidjet ćete ogromne promjene ovdje u ovom gradu", dodao je Homan.

Njegove izjave sugerirale su nastavak deeskalacije Trumpove administracije, koja je pod sve većim političkim pritiskom da preispita svoj pristup u Minneapolisu nakon što su savezni agenti ubili dvoje američkih državljanina.

U novom internom dopisu visokog dužnosnika ICE-a saveznim službenicima se nalaže da se suzdrže od bilo kakve nepotrebne komunikacije i angažmana s "agitatorima" kako bi se izbjeglo "pogoršanje situacije".

Uputa, koju je Reuters pregledao u srijedu, također nalaže službenicima ICE-a da ciljaju samo imigrante s kaznenim prijavama ili osudama, što je odstupanje od ranijih taktika koje su uključivale nasumično zaustavljanje ljudi na ulici od kojih se tražilo da predoče dokaz o legalnom boravku ili državljanstvu u SAD-u.

Homan je poručio da prosvjednici imaju pravo demonstrirati, ali ih je zamolio da ostanu mirni. Neki Trumpovi dužnosnici rekli su da su prosvjednici u Minneapolisu plaćeni agitatori, bez ikakvih dokaza.