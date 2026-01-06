Obavijesti

AMERIČKE TEŽNJE

Trumpov dužnosnik: 'Grenland treba biti naš, nitko oko toga neće ratovati sa SAD-om'

HINA
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Kevin Lamarque

Stephen Miller, zamjenik šefa kabineta američkog predsjednika Donalda Trumpa, rekao je da se "nitko neće vojno boriti protiv Sjedinjenih Država oko budućnosti Grenlanda"

Visoki dužnosnik Bijele kuće u ponedjeljak je opisao američke težnje za kontrolom Grenlanda kao "formalni stav američke vlade", ali je odbacio mogućnost vojnog sukoba oko arktičkog otoka.

Stephen Miller, zamjenik šefa kabineta američkog predsjednika Donalda Trumpa, rekao je da se "nitko neće vojno boriti protiv Sjedinjenih Država oko budućnosti Grenlanda" na pitanje CNN-a hoće li Washington isključiti upotrebu sile za zauzimanje Grenlanda.

Miller je rekao da bi otok trebao biti dio Sjedinjenih Država te dodao da je Trump jasno izražava svoj stav po tom pitanju od početka svog mandata prije gotovo godinu dana. Miller tvrdi da SAD, kao vodeća vojna sila NATO-a, treba kontrolu nad Grenlandom kako bi osiguravala arktičku regiju.

Također je doveo u pitanje suverenitet Danske nad teritorijem, pitajući na kojoj pravnoj osnovi Grenland pripada Danskoj i zašto bi otok trebao ostati "danska kolonija".

Grenland je dio kraljevine Danske, ali je uglavnom autonoman i nije u Europskoj uniji. Strateški je važan zbog bogatstva sirovinama i služi kao baza za vojnu kontrolu Arktika.

Trump je više puta rekao da SAD treba kontrolirati Grenland zbog nacionalne sigurnosti, a taj stav je ponovio i tijekom vikenda. 

U subotu je Katie Miller, supruga Trumpovog savjetnika Stephena Millera, tvitala kartu Grenlanda u bojama američke zastave uz opis "USKORO".

Danska, njezini nordijski susjedi, Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačka i Europska unija u ponedjeljak su odbacili američke tvrdnje, a danska premijerka Mette Frederiksen rekla je da Trumpove prijetnje treba shvatiti ozbiljno. Frederiksen je poručila da će "sve stati" ako SAD odluči napasti članicu NATO-a. 

Američki predsjednik Trump, koji je rekao da SAD preuzima privremenu kontrolu nad Venezuelom bogatom naftom, u nekoliko je navrata rekao da želi preuzeti Grenland, koji mu je, kaže, potreban radi obrane
