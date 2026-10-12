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TRUMPOV FIJASKO Najavio primirje. Rusija ga odmah prekršila napadom na Kijev

Piše Martina Pauček Šljivak,
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TRUMPOV FIJASKO Najavio primirje. Rusija ga odmah prekršila napadom na Kijev
Foto: profimedia
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Američki predsjednik hvali se primirjem, a Putin se poigrava s njim i nastavlja napade

Rusija je prekršila primirje koje se odnosi na energetsku infrastrukturu, koje je najavio američki predsjednik Donald Trump, izjavio je u ponedjeljak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvavši Washington da intervenira kako bi osigurao da se Moskva pridržava uvjeta navodnog sporazuma.

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Komentari 2
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