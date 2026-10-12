Američki predsjednik hvali se primirjem, a Putin se poigrava s njim i nastavlja napade
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TRUMPOV FIJASKO Najavio primirje. Rusija ga odmah prekršila napadom na Kijev
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Rusija je prekršila primirje koje se odnosi na energetsku infrastrukturu, koje je najavio američki predsjednik Donald Trump, izjavio je u ponedjeljak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvavši Washington da intervenira kako bi osigurao da se Moskva pridržava uvjeta navodnog sporazuma.
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