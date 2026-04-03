TRUMPOV 'GLAVOSJEK' Nema milosti ni za svoju frendicu. Evo koga je sve dosad smijenio!

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da Pam Bondi odlazi s mjesta državne odvjetnice, samo nekoliko tjedana nakon što je smijenio Kristi Noem s mjesta ministrice domovinske sigurnosti, piše Reuters. U objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social, najavljujući njezin odlazak, Trump ju je pohvalio zbog njezine "uloge u nadzoru suzbijanja kriminala u njegovoj administraciji", istaknuo njezin patriotizam i nazvao je "odanom prijateljicom".

- Ona će prijeći na prijeko potreban i važan novi posao u privatnom sektoru - napisao je ne objavivši o kojoj je poziciji riječ. Izvori za CNN kažu da je predsjednika posebno naljutilo njezino ponašanje s dokumentima vezanim za seksualnog prijestupnika Jeffreya Epsteina. Zamjera joj i što nije pokrenula dovoljno istraga i kaznenih postupaka protiv njegovih političkih protivnika. Zamjenik glavnog državnog odvjetnika Todd Blanche privremeno će biti v.d. glavnog državnog odvjetnika, a Trump navodno razmišlja o Leeju Zeldinu, ravnatelju Agencije za zaštitu okoliša, kao o njezinoj dugoročnoj zamjeni. Bondi je tako posljednja u nizu čelnika državnih tijela kojima se Trump zahvalio na suradnji, piše Time.

Početkom ožujka smijenio je Kristi Noem s mjesta čelnice Ministarstva domovinske sigurnosti nakon rastućih kritika na njezino upravljanje agencijom. U objavi na Truth Socialu rekao je da je postigla "brojne i spektakularne rezultate (posebno na granici!)" te joj je našao i novostvorenu poziciju "posebne izaslanice za štit Amerike". Zamijenio ju je Markwayne Mullin, lojalni republikanski saveznik predsjednika.

Iako je bivši zapovjednik granične patrole Greg Bovino prošli mjesec najavio da se povlači iz agencije nakon više od 30 godina, nagađa se da je zapravo smijenjen. Razlog je navodno val nezadovoljstva nakon pucnjave agenata imigracijske službe na Renee Good (37) i Alexa Prettija (37) u Minneapolisu.

Još krajem kolovoza prošle godine Bijela kuća objavila je da je otpustila ravnateljicu Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) Susan Monarez jer "nije bila usklađena s predsjednikovom agendom da ponovno učini Ameriku zdravom". Njezini odvjetnici kažu da je postala "meta" jer nije željela odobriti "neznanstvenu, nepromišljenu direktivu i otpustiti predane zdravstvene stručnjake".

I Billy Long proveo je svega oko dva mjeseca na poziciji šefa savezne porezne uprave (IRS). Trump ga je naglo smijenio prošloga kolovoza i poslao za veleposlanika na Island.

- Ne vjerujem da je u najboljem interesu američkog naroda ukinuti Federalnu agenciju za upravljanje u hitnim situacijama - rekao je v.d. šefa FEMA-e Cameron Hamilton pred članovima Kongresa i ekspresno "odletio" s te funkcije.

Savjetnik za nacionalnu sigurnost Mike Waltz izblamirao se aferom grupnog chata na Signalu u kojem su se dijelile vojne operacije protiv Hutista u Jemenu, a za koje je doznao urednik The Atlantica. Waltz je sad veleposlanik SAD-a pri UN-u.