Trumpov ICE obara rekorde: U kolovozu čak 51.000 uhićenih...

Broj imigracijskih uhićenja u Sjedinjenim Američkim Državama dosegnuo je rekordne razine pod administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Federalni agenti su samo u kolovozu proveli gotovo 51.000 uhićenja, pokazuju podaci koje je analizirao Reuters. Ovaj porast dio je šire strategije provođenja masovne deportacije.

Podaci po saveznim državama otkrivaju da je porast uhićenja široko rasprostranjen, a broj privođenja naglo je skočio u većem dijelu zemlje između srpnja 2025. i srpnja 2026. godine. Trump je više puta izjavio kako imigracijski službenici rade na ostvarenju "najvećeg programa masovne deportacije u povijesti", a agenti se suočavaju s pritiskom da povećaju dnevni broj uhićenja. U fiskalnoj godini 2023. provedeno je 170.590 administrativnih uhićenja, što je povećanje od 19,5 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Ministar domovinske sigurnosti Markwayne Mullin istaknuo je porast uhićenja na društvenim mrežama, napisavši petog rujna da "Ministarstvo domovinske sigurnosti nastavlja obarati rekorde".

- Treći mjesec zaredom ICE je postavio novi rekord za najveći broj uhićenih ilegalnih stranaca u jednom mjesecu - poručio je.

Prema dostupnim podacima, neki od najvećih porasta zabilježeni su na jugu i jugozapadu zemlje, no promjene su vidljive na nacionalnoj razini.

Teksas je zabilježio najveći broj uhićenja koja su dovela do pritvora u srpnju, s 10.331 slučajem, što je značajan porast u odnosu na 5.787 u srpnju 2025. godine. Na Floridi se broj gotovo utrostručio, skočivši s 1.938 na 5.501 uhićenje. Arizona je porasla sa 798 na 2.028, dok je Georgia zabilježila skok s 842 na 2.144 uhićenja.

Ostale države koje su zabilježile značajan porast uključuju New Jersey, gdje je broj uhićenja porastao s 822 na 1.854, te Pennsylvaniju, koja je sa 655 skočila na 1.153. Tennessee je zabilježio porast s 598 na 1.009, a Massachusetts s 272 na 505.

Među državama koje su zabilježile manji porast ili su ostale relativno stabilne je New York, koji je skromno porastao s 1.306 na 1.353 uhićenja. Maryland je zabilježio porast s 384 na 496.

​- Tijekom proteklog perioda od 21 mjeseca, neidentificirani i neobučeni federalni agenti u civilu, maskirani i naoružani, terorizirali su zajednice u Marylandu, od Eastern Shorea do Park Heightsa, pa sve do okruga Washington - stoji u priopćenju Shane Khader, pravne direktorice imigracijske zagovaračke skupine "We Are CASA".

Manji broj država zabilježio je pad. Kalifornija, koja je bila jedno od žarišta ranih akcija administracije, zabilježila je pad s 2.832 uhićenja u srpnju 2025. na 2.386 u srpnju 2026. godine. Colorado je pao s 534 na 466, dok je Rhode Island zabilježio pad s 56 na 23.

Jaz između uhićenja i deportacija

Porast uhićenja, međutim, ne prevodi se izravno u ekvivalentan porast deportacija. Uhićene osobe mogu ostati u pritvoru dok njihovi imigracijski slučajevi prolaze kroz sudove, dok druge mogu imati neriješene zahtjeve za azil ili druge pravne postupke.

Ta razlika je značajna za Trumpovu politiku masovne deportacije, koja ne ovisi samo o povećanju broja uhićenja, već i o pretvaranju tih uhićenja u dovršene deportacije. Iako su uhićenja dosegnula rekordne razine, preliminarne vladine brojke pokazuju da su deportacije ostale relativno stabilne na oko 1.200 dnevno.

Akcije sve više uključuju osobe koje nemaju prethodne naloge za deportaciju i čiji slučajevi mogu usporiti postupak. Podaci pokazuju da otprilike polovica od 61.000 osoba koje su trenutno u imigracijskom pritvoru nema kaznenu evidenciju. Analitičari ističu da takva statistika opovrgava tvrdnje administracije da su meta prvenstveno "najgori od najgorih". Pojačane akcije dovele su i do fatalnih incidenata, poput onog u Minneapolisu, gdje su federalni agenti ubili Renée Good i Alexa Prettija.

Istraživači s "Deportation Data Projecta" također su utvrdili da je porast uhićenja dijelom potaknut većom suradnjom između ICE-a i lokalnih policijskih agencija, kao i sve većim brojem uhićenja osoba bez kaznenih presuda. Naredni mjeseci pokazat će može li administracija održati trenutni tempo uhićenja uz istovremeno povećanje broja osoba deportiranih iz zemlje.