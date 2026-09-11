Trumpov nasljednik već poznat? Vance na republikanskoj konvenciji testirao teren

Američki potpredsjednik JD Vance u četvrtak je preuzeo središnju ulogu na republikanskoj konvenciji u Dallasu govorom koji se smatra ranim testom njegovih izgleda za predsjedničku kandidaturu 2028. godine, uz snažnu poruku nacionalnog ponosa koja je naišla na oduševljenje pristaša Donalda Trumpa. Dok se stranački čelnici suočavaju s padom rejtinga i neizvjesnošću uoči izbora za Kongres u studenome, istodobno traže naznake o tome tko bi jednog dana mogao nastaviti politički pokret predsjednika Trumpa.

Trump je nakon Vancea održao završni govor, ali s pozornice je malo govorio o istupu svog potpredsjednika. Umjesto toga pozvao je pristaše da 3. studenoga glasuju za republikance, što je navedeno kao glavna svrha ove prve konvencije takve vrste održane uoči međuizbora.

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Pokretanje videa... VIDEO Vance dolazi u središte pozornosti dok republikanci razmatraju budućnost nakon Trumpa | Video: 24sata/reuters

Predsjednik još nije dao naslutiti koga bi podržao 2028., premda republikanci često nagađaju o tome jesu li Vance ili državni tajnik Marco Rubio u najboljoj poziciji preuzeti vodstvo stranke nakon Trumpova odlaska s dužnosti.

Budući da je Trumpu Ustavom zabranjeno kandidirati se za treći mandat, Vance se naširoko smatra jednim od vodećih kandidata za republikansku nominaciju. Govorio je o „američkom pravu stečenom rođenjem” na sigurnost i blagostanje, za koje je rekao da mu se demokrati protive.

„Nemojte prepustiti zemlju gomili luđaka samo zato što se tu i tamo ne slažete s nama oko nekog političkog pitanja”, rekao je Vance, dodatno naglasivši glavnu poruku konvencije kojom se republikance prikazivalo kao stranku zdravog razuma, a demokrate kao stranku „luđaka”.

Skandiranje 48,48

Vanceov 40-minutni govor uglavnom se držao unaprijed pripremljenog teksta, za razliku od Trumpova slobodnijeg stila govora, a u pojedinim trenucima podsjećao je na govor kakav se održava na konvenciji na kojoj se bira predsjednički kandidat.

No u jednom očito spontanom trenutku prosvjednik je mahnuo meksičkom zastavom, na što je Vance odgovorio: „Pa, prijatelju, ako toliko voliš Meksiko, gubi se tamo”, što je izazvalo glasan pljesak i skandiranje „USA, USA, USA”.

Pristaše su kao razloge zbog kojih je 42-godišnji Vance dobro pozicioniran za nastavak populističke i antiestablišmentske politike stranke nakon Trumpova odlaska s političke scene navodili njegovu mladost i privlačnost među aktivistima iz stranačke baze.

Dio publike skandirao je „48, 48”, sugerirajući da bi Vance 2028. mogao postati 48. predsjednik Sjedinjenih Država, no Vance je rekao da se republikanci najprije moraju usredotočiti na pobjedu na izborima za Kongres u studenome.

Prije nego što je Vance izašao na pozornicu, republikanci su iskoristili konvenciju kako bi demokrate prikazali kao opasne ekstremiste uoči izbora za Kongres u studenome. Teksaški senator Ted Cruz optužio ih je, bez iznošenja dokaza, da su dio „novog i opasnog crveno-zelenog saveza” komunista i islamista.

Budućnost nakon Trumpa

Tijekom dvodnevnog okupljanja govornici su nastojali mobilizirati republikanske birače usredotočujući se na imigraciju, kriminal i kulturna pitanja - često napadajući muslimanske političare - dok se stranka suočava s pitanjima o svojoj budućnosti nakon Trumpa.

Navodeći ono što je smatrao problemima života pod demokratskim predsjednikom Joeom Bidenom od 2021. do 2025., Vance je rekao: „Bilo nam je dosta da nas nazivaju rasistima zato što smo primijetili da naša zemlja postaje prljavija i siromašnija, manje sigurna i manje prosperitetna.”

Manje se govorilo o pitanjima za koja birači anketarima kažu da ih najviše brinu, poput gospodarstva - osobito inflacije i troškova života - kao i američkog rata s Iranom, koji je povećao cijene goriva i traje mnogo dulje od četiri ili pet tjedana koliko je Trump predviđao na početku.

'Ja sam najveći predsjednik u povijesti SAD-a'

Vance se dugo povezivao s antiintervencionističkim krilom Republikanske stranke i ranije se protivio ratu s Iranom. Prisjećajući se ubijenog konzervativnog aktivista Charlieja Kirka na prvu godišnjicu njegove smrti, Vance je istaknuo: „Charlie je mrzio rat.” Međutim, Vance se nije ogradio od američke odluke da prije šest mjeseci uđe u rat niti je izričito govorio o svojim stavovima prema tom sukobu.

Iako je program u četvrtak trebao biti svojevrsna pozornica za Vancea, vizualni elementi unutar arene s 20.000 mjesta bili su gotovo u potpunosti posvećeni Trumpu.

Zidove su krasile goleme Trumpove fotografije, uključujući onu na kojoj podiže šaku nakon pokušaja atentata u Butleru u Pennsylvaniji, kao i golemi plakat od poda do stropa na kojem stoji ispred ogromnih čeličnih kolutova u tvornici.

Trump se tijekom svog 25-minutnog govora vratio stilu koji već godinama koristi na političkim skupovima, nabrajajući ono što smatra nepravdama koje su mu nanijeli mediji i politički protivnici, uz neprovjerene priče i pretjerivanja isprepletena s povremenim provjerljivim tvrdnjama.

U jednom trenutku pozvao je publiku da ponavlja njegove riječi, među kojima je bilo i to da sebe proglašava „najvećim predsjednikom u povijesti Sjedinjenih Država”.

Trump je na kraju još jednom pozvao birače da izađu na izbore, poručivši pristašama da će „otići u pakao” ako u studenome ne budu glasali.