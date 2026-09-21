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PADA I MEĐU SVOJIMA

Trumpov rejting nikad nije bio ovako nisko, a izbori sve bliže

Piše HINA,
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Trumpov rejting nikad nije bio ovako nisko, a izbori sve bliže
Foto: Evan Vucci
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Samo 17 posto ispitanika u novoj anketi odobrilo je njegovo upravljanje troškovima života – ključnim pitanjem za koje Amerikanci kažu da će odrediti kako će glasati na izborima na sredini mandata 3. studenoga.

Postotak Amerikanaca koji podržavaju rad predsjednika Donalda Trumpa pao je na 32 posto – najnižu razinu u njegovoj političkoj karijeri, pokazalo je novo istraživanje Reuters/Ipsosa.

Četverodnevna anketa, provedena do nedjelje, pokazala je da 73 posto republikanaca odobrava Trumpov rad, što je pad u odnosu na 82 posto iz ankete Reuters/Ipsosa tjedan dana ranije. Njegov ukupni rejting tog je tjedna iznosio 35 posto.

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Trump se vratio u Bijelu kuću u siječnju 2025. uz obećanja da će ukrotiti inflaciju i okončati inozemne ratove. U anketi Reuters/Ipsosa provedenoj nekoliko sati nakon što je položio prisegu, uživao je potporu od 47 posto.

Samo 17 posto ispitanika u novoj anketi odobrilo je njegovo upravljanje troškovima života – ključnim pitanjem za koje Amerikanci kažu da će odrediti kako će glasati na izborima na sredini mandata 3. studenoga.

Nezadovoljstvo među republikancima po tom pitanju raste otkako je Trump u veljači pokrenuo rat protiv Irana koji je znatno podigao cijene benzina i dizela. Sada po prvi put republikanci koji ne odobravaju Trumpovo upravljanje troškovima života premašuju one koji mu daju podršku – 51 prema 44 posto.

Anketa Reuters/Ipsosa provedena je putem interneta te je prikupila 1277 odgovora punoljetnih građana SAD-a diljem zemlje, s marginom pogreške od tri posto. 

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