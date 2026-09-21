Trumpov rejting nikad nije bio ovako nisko, a izbori sve bliže

Postotak Amerikanaca koji podržavaju rad predsjednika Donalda Trumpa pao je na 32 posto – najnižu razinu u njegovoj političkoj karijeri, pokazalo je novo istraživanje Reuters/Ipsosa.

Četverodnevna anketa, provedena do nedjelje, pokazala je da 73 posto republikanaca odobrava Trumpov rad, što je pad u odnosu na 82 posto iz ankete Reuters/Ipsosa tjedan dana ranije. Njegov ukupni rejting tog je tjedna iznosio 35 posto.

Trump se vratio u Bijelu kuću u siječnju 2025. uz obećanja da će ukrotiti inflaciju i okončati inozemne ratove. U anketi Reuters/Ipsosa provedenoj nekoliko sati nakon što je položio prisegu, uživao je potporu od 47 posto.

Samo 17 posto ispitanika u novoj anketi odobrilo je njegovo upravljanje troškovima života – ključnim pitanjem za koje Amerikanci kažu da će odrediti kako će glasati na izborima na sredini mandata 3. studenoga.

Nezadovoljstvo među republikancima po tom pitanju raste otkako je Trump u veljači pokrenuo rat protiv Irana koji je znatno podigao cijene benzina i dizela. Sada po prvi put republikanci koji ne odobravaju Trumpovo upravljanje troškovima života premašuju one koji mu daju podršku – 51 prema 44 posto.

Anketa Reuters/Ipsosa provedena je putem interneta te je prikupila 1277 odgovora punoljetnih građana SAD-a diljem zemlje, s marginom pogreške od tri posto.