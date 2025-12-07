Obavijesti

News

TRUMP JR.

Trumpov sin: Tata izlazi iz rata. Pogledajte kakve bijesne aute Ukrajinci voze po Monacu

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Tom Brenner

Na pitanje je li moguće da će njegov otac – koji se kandidirao tvrdeći da može donijeti mir u Ukrajini – jednostavno odustati, Trump Jr. je rekao da možda hoće, dodavši da je njegov otac jedan od najnepredvidljivijih ljudi u politici

Donald Trump mogao bi se povući iz rata u Ukrajini, rekao je najstariji sin američkog predsjednika u obraćanju na konferenciji o Bliskom istoku, piše Guardian.

U dugom istupu protiv smisla nastavka borbi u Ukrajini, Donald Trump Jr. također je izjavio da su “korumpirani” bogataši u Ukrajini napustili svoju zemlju, ostavljajući “ono što su smatrali seljačkom klasom” da vodi rat.

Trump Jr. nema formalnu ulogu u administraciji svog oca, ali je ključna figura u MAGA pokretu. Njegov istup odražava antipatiju nekih članova Trumpovog tima prema ukrajinskoj vladi i dolazi u trenutku kada Trumpov pregovarački tim vrši pritisak na Kijev da preda teritorij.

BOŽO KOVAČEVIĆ ZA 24SATA Trump je odustao od izvoza demokracije. Europi je poručio: Sami se snalazite s Rusijom
Trump je odustao od izvoza demokracije. Europi je poručio: Sami se snalazite s Rusijom

Trump Jr. rekao je da ukrajinski predsjednik Volodymyr Zelenski produljuje rat jer zna da nikada ne bi pobijedio na izborima ako bi se rat završio. Dodao je da je Zelenski na granici božanstva na ljevici, ali da je Ukrajina daleko korumpiranija od Rusije. Također je kritizirao šeficu vanjske politike EU-a, Kaju Kallas, tvrdeći da europske sankcije ne djeluju jer su samo povećale cijenu nafte, od koje Rusija može financirati rat. Europski plan opisao je riječima: „čekat ćemo da Rusija bankrotira – to nije plan”.

Rekao je da je tijekom predizborne kampanje 2022. godine, dok je obilazio birače, samo tri osobe smatrale da je rat u Ukrajini među deset najvažnijih pitanja. Rizik od dolaska venezuelanskih brodova s drogom fentanilom u SAD, po njegovim riječima, „daleko je veća i neposrednija prijetnja nego bilo što se događa u Ukrajini ili Rusiji”.

Trump Jr. tvrdio je, bez dokaza, da je ovog ljeta u Monaku na jednom danu vidio da 50 posto superautomobila poput Bugattija i Ferrarija ima ukrajinske registarske pločice. „Mislite li da je to zarađeno u Ukrajini?” upitao je.

 - Čujemo sve glasine o tome što se događa kada vidimo da su sve registracije u Monaku ukrajinske. Bogataši su pobjegli i ostavili ono što su smatrali seljačkom klasom da vode ove ratove. Nije bilo nikakvog poticaja da se rat zaustavi jer dok je dolazio tok novca i dok su krali, nitko ništa nije nadzirao, pa nije bilo razloga za mir - rekao je.

Na pitanje je li moguće da će njegov otac – koji se kandidirao tvrdeći da može donijeti mir u Ukrajini – jednostavno odustati, Trump Jr. je rekao da možda hoće, dodavši da je njegov otac jedan od najnepredvidljivijih ljudi u politici. Zavjetovao je da SAD više neće biti „idiot s čekovnom knjižicom”.

