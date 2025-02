Trumpov tim najavio akcije protiv sudjelovanja transrodnih žena u ženskim sportovima...

Trumpova administracija najavila je u srijedu da će poduzeti niz akcija usmjerenih protiv sudjelovanja transrodnih djevojaka i žena u ženskim sportovima, rekao je dužnosnik Bijele kuće. Američki predsjednik Donald Trump potpisat će izvršnu uredbu kojom će federalnim agencijama, uključujući ministarstvo pravosuđa i ministarstvo obrazovanja, naložiti da tumače Glavu IX., zakon koji zabranjuje spolnu diskriminaciju u federalno financiranim obrazovnim programima, kao zabranu sudjelovanja transrodnih djevojčica i žena u ženskim sportovima, rekao je dužnosnik.

Bijela kuća naložit će i State Departmentu da pregleda zahtjeve za vizu transrodnih osoba radi "prijevare" te planira podići to pitanje na međunarodnu razinu, uključujući u Ujedinjenim narodima i u privatnom sektoru, rekao je dužnosnik.

SAD će upotrijebiti "sve svoje ovlasti i mogućnosti" za provedbu uredbe na događajima Međunarodnog olimpijskog odbora na tlu SAD-a, rekao je dužnosnik.

Dužnosnik je rekao da je uredba usmjerena na zaštitu djevojčica i žena u školama i naveo da je bilo tisuće pritužbi ljudi zabrinutih zbog integracije transrodnih sportaša u sportove.

To odražava usko tumačenje Glave IX., tako što se tvrdi da je to zakon zasnovan na spolu koji štiti samo osobe koje su rođene kao žene, a ne one koje su rođene kao muškarci, a onda podvrgnute operaciji ili hormonskoj terapiji, rekao je dužnosnik.

Trumpova administracija namjerila se na prava transrodnih osoba od preuzimanja dužnosti 20. siječnja. Trump je izdao izvršnu uredbu kojom pokušava zanijekati legitimnost transrodnih identiteta tako što je naredio vladinim zaposlenicima da govore samo o "spolu", a ne o "rodu" te je proglasio spol kao "nepromjenjivu biološku stvarnost" koja isključuje bilo kakvu promjenu rodnog identiteta.

Druge izvršne uredbe odnose se na zabranu transrodnim osobama da služe u vojsci te na ukidanje potpore savezne vlade zdravstvenoj skrbi koja pomaže u rodnoj tranziciji.

Dok pristaše pozdravljaju predsjednika jer ispunjava predizborna obećanja, kritičari tvrde da je Trump prekoračio svoje izvršne ovlasti dok je pokušavao ograničiti prava male manjine ljudi, koji čine 0,6 posto stanovništva SAD-a iznad 13 godina, prema Institutu Williams na Pravnom fakultetu UCLA-i.