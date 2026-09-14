Trumpov zet: Sporazum za mir je gotov. Ukrajina samo mora prihvatiti što je izgubila

Američki posebni izaslanik Jared Kushner rekao je da je za postizanje sporazuma kojim bi se okončao rat u Ukrajini preostalo riješiti pitanje teritorija koje Rusija traži od Kijeva. Prema njegovim riječima, Washington je već pripremio većinu mirovnog sporazuma, ali njegovo sklapanje trenutačno usporava ukrajinsko odbijanje teritorijalnih ustupaka, piše Ukrainska Pravda.

Kushner je kazao da je ruski predsjednik Vladimir Putin jasno postavio granicu do koje želi ići te da bi, ako bi se Ukrajina povukla do te linije, većina ostalih elemenata sporazuma bila dogovorena.

Istodobno je naglasio da je zadaća američkih posrednika pronaći „kreativno rješenje” koje bi omogućilo zamrzavanje sukoba, uz istodobno očuvanje ukrajinskih interesa i pronalaženje formule prihvatljive i Rusiji. Prema njegovim riječima, pitanje teritorija trebalo bi se rješavati u skladu sa stanjem na bojištu.

Kushner je tijekom obraćanja na godišnjem YES forumu u Kijevu 12. rujna također istaknuo da i Moskva i Kijev trpe velike gubitke i da obje strane žele završetak rata.

Govoreći o mogućnosti nastavka pregovora, ocijenio je da su trenutačne poruke iz Moskve usmjerene prema traženju rješenja, dok je ukrajinsko vodstvo, prema njegovoj procjeni, također snažno zainteresirano za postizanje dogovora.

Pritom je naglasak stavio na pronalaženje formule koja bi omogućila završetak borbi i stvorila okvir u kojem se sukob ne bi ponovio. U svom je obraćanju izbjegao izravno govoriti o ruskoj odgovornosti za agresiju i ratne zločine u Ukrajini, umjesto toga naglašavajući posljedice rata za obje strane te mogućnost gospodarskog oporavka i bolje suradnje nakon završetka borbi.

Kushner je također rekao da se američki posrednici više usredotočuju na praktične pregovore nego na simbolične diplomatske poteze.

Na pitanje koliko često planira dolaziti u Kijev kako bi pokazao potporu Ukrajini i pridonio barem privremenom prekidu ruskih zračnih napada, odgovorio je da prednost daje komunikaciji na daljinu, putem telefona i videokonferencija, te da bi se u Kijev radije vratio kada bude postignut mir.

Njegove izjave dolaze u trenutku kada je tijekom njegova obraćanja u Kijevu na snazi bilo upozorenje na zračni napad zbog novog ruskog napada.

Američko posredovanje posljednjih se dana intenziviralo. Posebni izaslanik Steve Witkoff ranije je rekao da je cilj američke delegacije, koja je posjetila Kijev i Moskvu, približiti dvije strane.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskiy potvrdio je da su 6. rujna održane tri runde razgovora koje je opisao kao sadržajne, a na kojima se raspravljalo o mogućim parametrima završetka rata i kratkoročnoj potpori Ukrajini.