Trumpova 'božja sablja' iz Bijele kuće označava kraj krščanstva kakvog smo do sad poznavali

Kad danas iz Europe pogledamo prema SAD-u, lako se nameće dojam da je ondje niknulo neko novo, glasno i pretjerano kršćanstvo, kao da Zapad preko Atlantika ponovno želi religiju u središtu javnog života. Megamitinzi, televizijski propovjednici, molitve na predizbornim skupovima: sve to djeluje kao znak njezina velikog povratka. Ali svaka kriza više je od raspada: u svom starogrčkom korijenu krisis označava sud, odluku i prijelom. Taj povratak religijskog jezika u američki javni prostor stoga nije znak buđenja, već simptom: ondje gdje vjera izgubi snagu da propituje svijet, pretvara se u dekor moći.