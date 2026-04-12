Kad lik poput Donalda Trumpa postaje utjelovljenje fantazije o “jakom vođi” koji će obraniti “kršćanski Zapad”, pred nama nije tek eksces razuzdane religijske mašte, već teološki prevrat, piše Milas za Express
TEOLOG O TRUMPU I VJERI
Trumpova 'božja sablja' iz Bijele kuće označava kraj krščanstva kakvog smo do sad poznavali
Kad danas iz Europe pogledamo prema SAD-u, lako se nameće dojam da je ondje niknulo neko novo, glasno i pretjerano kršćanstvo, kao da Zapad preko Atlantika ponovno želi religiju u središtu javnog života. Megamitinzi, televizijski propovjednici, molitve na predizbornim skupovima: sve to djeluje kao znak njezina velikog povratka. Ali svaka kriza više je od raspada: u svom starogrčkom korijenu krisis označava sud, odluku i prijelom. Taj povratak religijskog jezika u američki javni prostor stoga nije znak buđenja, već simptom: ondje gdje vjera izgubi snagu da propituje svijet, pretvara se u dekor moći.
