Trumpova glasnogovornica roknula pravosudni ispit, a reklamira se kao odvjetnica

Nova glasnogovornica Bijele kuće Katie Zacharia priznala je da je pala na pravosudnom ispitu, a pitanja o njezinim pravnim kvalifikacijama se gomilaju.

U neobično kritičnom intervjuu u četvrtak, voditelj Fox Newsa Sean Hannity pitao je Zachariju je li položila pravosudni ispit. Odgovorila je da nije, a nakon dodatnih pitanja priznala je da ga nije pokušala ponovno polagati.

Hannity se smatra jednim od najbližih i najutjecajnijih saveznika američkog predsjednika Donalda Trumpa. U svojoj emisiji na Fox Newsu redovito prikazuje Trumpovu politiku i poteze u pozitivnom svjetlu.

Međutim, njegov intervju sa Zacharijom imao je potpuno drugačiji ton. Između ostalog, suočio ju je s medijskim saznanjima da je u petnaestak objava na društvenim mrežama koristila profesionalnu pravnu titulu, iako nema dokaza da posjeduje licencu za bavljenje pravom. Pitao ju je i zašto jednostavno nije odmah priznala da je pala na ispitu.

Zacharia je pokušala umanjiti važnost cijelog slučaja pa je odgovorila da je već tada znala da će živjeti u Kini zbog čega joj rezultat ispita više nije bio važan.

"Već sam se bila unaprijed prijavila za pravosudni ispit, a tijekom ljeta sam saznala da ću živjeti u Kini pa su rezultati postali nevažni. Ipak sam izašla na ispit jer nisam željela imati status kandidata koji je odustao."

Zacharia je diplomirala pravo na Sveučilištu Pepperdine, a ranije je radila za uglednu odvjetničku tvrtku u Kini. U svojem je životopisu navela i ulogu glavne pravne savjetnice za konzervativnu organizaciju u Kaliforniji.

Kritičari i pojedini pravni stručnjaci osporavaju njezino opetovano korištenje naziva "pravnica" te ističu kako nema dokaza da je dobila licencu za bavljenje pravom u Sjedinjenim Državama.

Kontroverza se dijelom vrti oko razlike između pojmova "odvjetnik" i "pravnik". Iako se u SAD-u ti izrazi često koriste kao sinonimi, "odvjetnik" se općenito odnosi na nekoga tko ima licencu za bavljenje pravom, dok se "pravnik" ponekad koristi i za osobe koje su tek diplomirale pravo.

Zacharia je za New York Times izjavila da je prije televizijskih nastupa u ulozi komentatorice tražila savjet o tome kako da se predstavlja. Savjetovali su joj da ne koristi izraz "odvjetnica", ali da je naziv "pravnica" prihvatljiv.

Međutim, pravni stručnjaci upozoravaju da taj naziv također može implicirati profesionalnu akreditaciju i potencijalno predstavljati kršenje zakona.

Sam Trump oslovio je Zachariju kao odvjetnicu kada je objavio njezino imenovanje.

Inače, za njezinu trenutačnu ulogu glasnogovornice Bijele kuće pravna kvalifikacija ili licenca nisu zakonski uvjet.