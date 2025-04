Trumpova pobornica izazvala bijes objavom nakon Papine smrti: 'Zlo je poraženo!'

Republikanska zastupnica Georgije Marjorie Taylor Greene opet je šokirala javnost. Devet sati nakon smrti pape Franje objavila je misterioznu poruku na X-u i izazvala salve reakcija u komentarima.

- Danas je došlo do velikih promjena u globalnom vodstvu. Zlo je pobijeđeno Božjom rukom - napisala je u ponedjeljak nakon Papine smrti. Nije jasno na koga se referirala, ali s obzirom na to da je spomenula Božju ruku i da je objava nastala devet sati nakon odlaska Pape, brojni ljudi su to prokomentirali kao ozbiljan izljev netrpeljivosti prema pokojnom katoličkom poglavaru.

- Sram vas bilo, gospođo. Ovo je odvratno. Ti si sramota za Ameriku i svijet - neki su od komentara. Javila se i novinarka iz Južne Karoline Meghan McCarthy.

- Mislila sam da voliš Petea Hegsetha - napisala je McCharthy, misleći na cirkus oko američkog ministra obrane koji je povjerljive vojne informacije o američkim udarima na Hute u Jemenu dijelio na aplikaciji za komunikaciju 'Signal'.

Taylor Greene (50) krštena je kao katolkinja i vjenčala se na katoličkoj ceremoniji, ali je ponovno krštena u evangeličku protestantsku denominaciju 2011. godine. U izjavi 2022. rekla je da je napustila Katoličku Crkvu jer je smatrala da ne može vjerovati njezinim čelnicima da će zaštititi (njezinu) djecu od pedofila nakon opetovanih skandala sa seksualnim zlostavljanjem.

Tko je Marjorie Taylor Greene

Republikanka iz Georgije plijeni pozornost skandaloznim izjavama kakvih se ne bi posramio ni Alex Jones. Tvrdila je kako je Hillary Clinton odgovorna za niz ubojstava, da su elite Demokratske stranke odgovorne za sotonistički lanac trgovine djecom.

Tvrdila je da iza pucnjave u školi u Parklandu u kojoj je učenik pobio 17 ljudi, stoje pristalice kontrole naoružanja. Po logici Taylor Greene, pucnjavu su sami organizirali da bi im poslužila kao izlika u kampanji kojom su željeli postrožiti zakone o prometu oružja u SAD-u. Jedna od njezinih teorija je da je smrtonosni šumski požar u Kaliforniji 2018. godine izazvao svemirski laser bogate židovske obitelji. Kad ju je novinarka pitala za tu teoriju, odgovorila joj je da od*ebe.