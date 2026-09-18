Trumpova vlast odobrila veliku prodaju aviona F-35 Saudijcima

State Department je objavio kako je odobrio potencijalnu prodaju borbenih zrakoplova F-35 Lightning II tvrtke Lockheed Martin Saudijskoj Arabiji u vrijednosti od 24 milijarde dolara.

Prodaja procijenjene vrijednosti 24.3 milijarde dolara, za koju je još potrebno odobrenje američkog Kongresa, uključivala bi 48 vojnih zrakoplova i 49 motora tvrtke Pratt & Whitney, uz komunikacijsku opremu, rezervne dijelove i ostalu prateću opremu, priopćio je State Department.

Takva bi prodaja predstavljala bi značajnu promjenu američke politike, potencijalno mijenjajući ravnotežu vojnih snaga na Bliskom istoku i stavljajući na kušnju definiciju Washingtona o održavanju "kvalitativne vojne prednosti" njegova saveznika Izraela.

No, administracija je izjavila da prodaja borbenih zrakoplova "neće promijeniti vojnu ravnotežu u regiji" u skladu s dugogodišnjom američkom politikom da Izrael mora imati vojnu prednost nad potencijalnim regionalnim protivnicima.

Saudijsko veleposlanstvo u Washingtonu pozdravilo je predloženu prodaju, opisavši je kao daljnji korak u obrambenoj suradnji dviju zemalja.

"Predložena prodaja zrakoplova F-35 odražava snagu i trajnost strateškog partnerstva Saudijske Arabije i SAD-a te kontinuirani napredak naše obrambene suradnje," objavilo je veleposlanstvo na platformi X.

F-35, izrađen uz primjenu tehnologije nevidljivosti (stealth) koja mu omogućuje izbjegavanje neprijateljskog otkrivanja, smatra se najnaprednijim borbenim zrakoplovom na svijetu. Izrael te zrakoplove koristi već desetljeće, formirao je više eskadrila i jedina je zemlja na Bliskom istoku koja posjeduje taj sustav.

Saudijska Arabija, najveći kupac američkog oružja, godinama nastoji nabaviti taj lovac u sklopu nastojanja da modernizira svoje zračne snage i suprotstavi se regionalnim prijetnjama, posebice onima iz Irana.

Obnovljeni zahtjev Kraljevine za nabavom zrakoplova dovoljnih za dvije eskadrile dolazi u trenutku kada je Trumpova administracija pokazala spremnost za produbljivanje obrambene suradnje s Rijadom. Saudijske zračne snage koriste mješavinu borbenih zrakoplova, uključujući Boeingove F-15 te europske modele Tornado i Typhoon.

Američki predsjednik Donald Trump je prodaju oružja Saudijskoj Arabiji postavio kao jedan od prioriteta otkako se vratio na dužnost. Godine 2025. Sjedinjene Države pristale su prodati Kraljevini paket naoružanja vrijedan gotovo 142 milijarde dolara, što je Bijela kuća nazvala "najvećim sporazumom o obrambenoj suradnji" koji je Washington ikada sklopio.

Saudijska Arabija provodi ambiciozne planove gospodarske i vojne modernizacije u okviru programa "Vizija 2030" prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana. Nastoji diversificirati svoja obrambena partnerstva, istovremeno održavajući desetljećima dugu sigurnosnu suradnju s Washingtonom.