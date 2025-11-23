Trumpova 'zaboravljena' kćer voli divlje partyje, udala se za milijardera: 'Škrta je za bakšiš'

Iako nosi jedno od najprepoznatljivijih prezimena na svijetu, Tiffany Trump (31) često je opisivana kao "druga kći" ili "zaboravljeno dijete" moćne dinastije. Četvrto dijete američkog predsjednika Donalda Trumpa i jedino iz braka s glumicom Marlom Maples, provela je veći dio života izvan blještavila reflektora koje neprestano obasjava njezinu polubraću i sestru.

Ipak, odrastanje u relativnoj anonimnosti nije ju zaštitilo od drame i kontroverzi koje prate njezinu obitelj, a njezin odnos s ocem i danas je predmet brojnih nagađanja.

Nakon što su se Donald Trump i Marla Maples razveli 1999. godine, Marla je s tada šestogodišnjom Tiffany preselila iz New Yorka u Kaliforniju, želeći joj pružiti što normalnije djetinjstvo. Tiffany je odrasla s majkom kao samohranim roditeljem.

Foto: Instagram/Tiffany Trump

- Njezin tata je dobar skrbnik što se tiče obrazovanja i sličnih stvari, ali što se tiče vremena, tu sam bila samo ja. On voli svoju djecu. Nema sumnje. Ali sve je bilo pomalo stvar pregovora - ispričala je jednom prilikom Maples za časopis People.

Kako bi održala vezu s ocem, majka ju je barem dvaput godišnje vodila u New York.

- Htjela sam stvoriti neku dosljednost gdje ga može vidjeti i izgraditi vlastiti odnos s njim, bez mog utjecaja - objasnila je Maples.

Foto: Instagram/Tiffany Trump

Unatoč tome, izvori bliski obitelji godinama tvrde da je njihov odnos ostao zategnut i distanciran, što se navodno pogoršalo tijekom Trumpovog prvog predsjedničkog mandata.

Neuspjela glazbena karijera i neugodni javni istupi

Prije nego što je završila pravo na prestižnom Sveučilištu Georgetown, Tiffany se okušala u glazbenoj industriji. Godine 2011., kao 17-godišnjakinja, objavila je elektro-pop singl "Like a Bird", prepun auto-tunea, koji je prošao potpuno nezapaženo.

U emisiji Oprah Winfrey izjavila je kako je glazba njezina strast, ali da joj je obrazovanje ipak prioritet.

Njezini javni nastupi često su izazivali podsmijeh i kritike.

Tijekom govora na "Trump Pride" skupu 2020. godine, pokušala je predstaviti oca kao saveznika "LGBQIA+" zajednice, preskočivši slovo "T" koje predstavlja transrodne osobe, što je izazvalo bijes aktivista.

2016 Republican National Convention | Foto: Ron Sachs/DPA/PIXSELL

Kritizirali su je i zbog "nedostatka osjećaja za stvarnost", primjerice kada je 2020., na vrhuncu pandemije koronavirusa, na društvenim mrežama objavljivala snimke raskošne rođendanske proslave u Miamiju.

Slično se dogodilo i 6. siječnja 2021., dok je Amerika u šoku promatrala napad na Kapitol, Tiffany je na Twitteru objavila veselu rođendansku čestitku polubratu Ericu.

'Voli je, ali u manjoj mjeri': Hladan odnos s ocem

Jedan od najcitiranijih primjera navodno hladnog odnosa Donalda Trumpa prema mlađoj kćeri dogodio se 2016. godine. U jednom intervjuu, hvaleći svoju djecu, rekao je:

- Jako sam ponosan na Donalda, Erica i Ivanku i, znate, u manjoj mjeri jer je tek završila fakultet, na Tiffany, koja je također sjajna - rekao je Trump.

Foto: Instagram/Tiffany Trump

Ta izjava "u manjoj mjeri" postala je sinonim za njezin status u obitelji. Situaciju su dodatno pogoršale tvrdnje Madeline Westerhout, bivše Trumpove osobne asistentice, koja je nakon otkaza 2019. novinarima ispričala da predsjednik ima problem prepoznati Tiffany u gomili te da izbjegava fotografiranje s njom jer smatra da ima "višak kilograma". Tiffany je na te uvrede odgovorila zagonetnim citatom pjesnika Rumija na svom Instagram profilu.

Tiffany Trump enjoys night out in London partying at MNKY HSE until 2am | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Neugodan trenutak zabilježen je i na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji 2024., kada se Trump, pozdravljajući se s obitelji, vidno izmaknuo dok ga je Tiffany pokušala poljubiti, da bi samo sekundu kasnije srdačno poljubio svoju unuku Kai.

Pošteđena tužbi, ali ne i skandala

Iako je često percipirana kao autsajderica, Tiffany je ponekad imala koristi od svoje distanciranosti. Za razliku od svoje polubraće i sestre, njezino ime nije se našlo u tužbi njujorške državne odvjetnice Letitije James protiv obitelji Trump zbog financijskih malverzacija.

Foto: LDNP

Ipak, skandali je nisu zaobišli. U knjizi "Zero Fail" iz 2021. navodi se da su agenti Tajne službe bili zabrinuti zbog njezine "neprimjereno bliske" veze s jednim od agenata. Tijekom suđenja Donaldu Trumpu 2024. zbog isplate novca Stormy Daniels, njegov bivši odvjetnik Michael Cohen otkrio je da je Tiffany 2016. bila meta pokušaja iznude, koji je on pomogao spriječiti.

Posjet Beogradu i mirniji obiteljski život

U ožujku 2019. Tiffany je posjetila Beograd sa svojim tadašnjim dečkom, a danas suprugom, milijarderom Michaelom Boulosom. Njezin odmor, koji je uključivao osiguranje Tajne službe, koštao je američke porezne obveznike više od 21.500 eura.

Foto: Instagram/Tiffany Trump

U Srbiji je uživala u noćnom životu Skadarlije, posjetila Hram Svetog Save i Muzej Nikole Tesle, a na Instagramu je objavila fotografiju s porukom "Pozdrav iz Srbije". Posjetila je potom i Crnu Goru, a boravili su u skupom hotelu Regent u Tivtu. Srbijanski mediji tada su pisali da su dane provodili u hotelu i po najboljim crnogorskim restoranima.

- Tiffany i Michael usidrili su jahtu u luci, ali gotovo svo vrijeme se provode u hotelu i obližnjim kafićima i restoranima. Ujutru izađu na doručak, ili ako prespavaju, popodne su gosti luksuznog restorana u blizini. Tiffany obožava morske plodove, dok njen dečko uglavnom jede salatu. Popiju piće koje se najviše slaže s obrokom, a često jedu i desert. Međutim, kada stigne račun, tada i Tiffany i Michael postupaju isto - ispričao je srpskim medijima konobar iz restorana u Crnoj Gori u kojem su Tiffany i Michael jeli.

Dodao je kako par svoje obroke i provode plaća isključivo kreditnim karticama.

Foto: Instagram/Tiffany Trump

- Plate račun doslovno u euro i ne ostavljaju bakšiš, to je mnoge iznenadilo. Nama su dolazile brojne svjetske zvijezde i često gostuju slavne ličnosti, ali ovo nam se gotovo nikada nije dogodilo. Uglavnom poznati ostavljaju bakšiš, ali to nije slučaj s ovim slavnim parom - rekao je konobar i naglasio da su Tiffany i Michael uvijek dobro raspoloženi i zadovoljni uslugom.

Tiffany je pronašla sreću u privatnom životu. U studenom 2022. udala se za Boulosa na raskošnoj ceremoniji na obiteljskom imanju u Mar-a-Lagu. Najmlađa Trumpova kći blistala je u vjenčanici modne dizajnerice Elie Saab, a i njezin novopečeni suprug odlučio se za njezinu kreaciju.

Foto: PROFIMEDIA/REUTERS

Ona i Boulos vjenčali su se čim se tropska oluja Nicole makla iz Floride, te tri dana prije no što se očekuje da će Donald objaviti svoju kandidaturu za predsjedničke izbore 2024. godine.

Foto: Instagram/Tiffany Trump

Osim mladenaca koji su nosili kreacije kultne dizajnerice Elie Saab, u njenim kreacijama blistale su i njezina majka Marle Maples (59). Kuma je bila mladenkina polusestra Ivanka Trump u svijetloplavoj kreaciji za djeveruše koja pomalo podsjeća na haljine drevnih grčkih karijatida.

Foto: Instagram/kerolaychaves

Mladenka je elegantnu haljinu libanongskog dizajnera punu šljokica upotpunila malim decentnim bijelim buketom, a kosu je raspustila. Njen dugi veo savršeno je naglasio da se udaje američka ‘princeza‘ koju je Michael Boulos u siječnju 2021. zaprosio u vrtu Bijele kuće dijamantnim prstenom od 13 karata.

Dvometarska torta za par napravljena je po uzoru na onu koju su imali Donald i Maples na vjenčanju 1993. godine, slastičarke Sylvije Weinstock. Kada su se oni vjenčali Tiffany je bila tek novorođenče, a prema riječima Maples, ona ju je oduvijek htjela rekreirati.

Foto: Instagram/kerolaychaves

Prema pisanju Peoplea, Maples je tijekom ceremonije čitala molitvu, otac Donald sjedio je kraj Tiffany, a za djeveruše, izabrala je svoje najbliže prijateljice. Imanje je bilo raskošno uređeno s bijelim cvijećem, a djeveruše su nosile duge plave haljine.

Dan prije ceremonije, obitelj je organizirala zabavu u Miamiju, samo nekoliko kilometara dalje od imanja njezinog oca Mar-a-Lago na Floridi, gdje su ona i zaručnik Michael 12. studenog priredili svadbeno slavlje.

Foto: Instagram/kerolaychaves

Tiffany i Michael u vezi su od 2018. godine, a zaručili su se u siječnju 2021. godine. Prsten za Trumpovu kći koštao je nevjerojatnih devet milijuna kuna. Par se zaručio u vrtu Bijele kuće za vrijeme posljednjih dana mandata bivšeg predsjednika. U svibnju 2025. par je dobio prvo dijete, sina Alexandera.