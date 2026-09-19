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crveno svjetlo na ulazu

Trumpova zabrana je već na snazi: CNN-u i MSNOW-u odbijen ulaz u Bijelu kuću

Piše HINA,
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Trumpova zabrana je već na snazi: CNN-u i MSNOW-u odbijen ulaz u Bijelu kuću
Foto: Evan Vucci
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Novinari CNN-a i MSNOW-a su se suočili s odbijenim pristupom Bijeloj kući, nakon što je predsjednik Trump donio odluku o zabrani ulaska zbog navodnog širenja lažnih vijesti

Novinari televizijskih mreža CNN i MSNOW (bivši MSNBC) rekli su u subotu da im je bio onemogućen pristup Bijeloj kući, dan nakon objave predsjednika Donalda Trumpa da će im biti zabranjen ulaz. Trump je u petak rekao da je donio odluku o zabrani pristupa Bijeloj kući za televizijske mreže CNN i MSNOW kao i za portal Politico, "s trenutnim učinkom".

Na svojoj društvenoj mreži Truth Social napisao je da odmah zabranjuje CNN-u, MSNOW-u i Politicu pristup Bijeloj kući zbog njihovog stalnog širenja lažnih vijesti.

„Medijima se ne bi smjelo dopuštati da stalno objavljuju ili izvještavaju o IZMIŠLJOTINAMA i LAŽIMA kada izvještavaju o predsjedniku Sjedinjenih Država, Trumpovoj administraciji ili Sjedinjenim Državama“, napisao je. 

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Ta je odluka široko osuđena kao napad na slobodu medija, ističe agencija France presse.

„Pokušala sam skenirati svoju akreditaciju, koja je potrebna za ulazak u kompleks Bijele kuće, ali nije radila; počela je treperiti crvena lampica”, ispričala je Akayla Gardner, dopisnica MSNOW-a iz Bijele kuće.

„Koliko nam je poznato, ovo je prvi put da nam je odbijen pristup Bijeloj kući”, dodala je.

Novinarima CNN-a također je „odbijen pristup kompleksu Bijele kuće”, izjavio je glasnogovornik te televizijske mreže za AFP.

„Američki ustav jamči nam pravo da obavljamo svoj posao bez ometanja ili uplitanja vlade, a ova zabrana predstavlja nezakonito kršenje tog temeljnog prava”, dodao je.

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Na upit AFP-a, Bijela kuća samo je uputila na objavu Donalda Trumpa od petka.

Tijekom svog prvog mandata i od povratka na vlast početkom 2025., 80-godišnji republikanac više je puta napadao novinare i medije čije mu se izvještavanje ne sviđa, bilo na sudu, na Truth Socialu ili verbalno tijekom ponekad vrlo žustrih razgovora s novinarima, posebno ženama, ističe AFP.

Također je zabranio Associated Pressu (AP) ulazak u Ovalni ured nakon što je odbio usvojiti naziv "Američki zaljev" za Meksički zaljev.

Očekuje se da će odluka o zabrani ulaska ovim trima medijskim kućama u Bijelu kuću biti osporena na sudu.

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