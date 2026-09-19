Trumpova zabrana je već na snazi: CNN-u i MSNOW-u odbijen ulaz u Bijelu kuću

Novinari televizijskih mreža CNN i MSNOW (bivši MSNBC) rekli su u subotu da im je bio onemogućen pristup Bijeloj kući, dan nakon objave predsjednika Donalda Trumpa da će im biti zabranjen ulaz. Trump je u petak rekao da je donio odluku o zabrani pristupa Bijeloj kući za televizijske mreže CNN i MSNOW kao i za portal Politico, "s trenutnim učinkom".

Na svojoj društvenoj mreži Truth Social napisao je da odmah zabranjuje CNN-u, MSNOW-u i Politicu pristup Bijeloj kući zbog njihovog stalnog širenja lažnih vijesti.

„Medijima se ne bi smjelo dopuštati da stalno objavljuju ili izvještavaju o IZMIŠLJOTINAMA i LAŽIMA kada izvještavaju o predsjedniku Sjedinjenih Država, Trumpovoj administraciji ili Sjedinjenim Državama“, napisao je.

Ta je odluka široko osuđena kao napad na slobodu medija, ističe agencija France presse.

„Pokušala sam skenirati svoju akreditaciju, koja je potrebna za ulazak u kompleks Bijele kuće, ali nije radila; počela je treperiti crvena lampica”, ispričala je Akayla Gardner, dopisnica MSNOW-a iz Bijele kuće.

„Koliko nam je poznato, ovo je prvi put da nam je odbijen pristup Bijeloj kući”, dodala je.

Novinarima CNN-a također je „odbijen pristup kompleksu Bijele kuće”, izjavio je glasnogovornik te televizijske mreže za AFP.

„Američki ustav jamči nam pravo da obavljamo svoj posao bez ometanja ili uplitanja vlade, a ova zabrana predstavlja nezakonito kršenje tog temeljnog prava”, dodao je.

Na upit AFP-a, Bijela kuća samo je uputila na objavu Donalda Trumpa od petka.

Tijekom svog prvog mandata i od povratka na vlast početkom 2025., 80-godišnji republikanac više je puta napadao novinare i medije čije mu se izvještavanje ne sviđa, bilo na sudu, na Truth Socialu ili verbalno tijekom ponekad vrlo žustrih razgovora s novinarima, posebno ženama, ističe AFP.

Također je zabranio Associated Pressu (AP) ulazak u Ovalni ured nakon što je odbio usvojiti naziv "Američki zaljev" za Meksički zaljev.

Očekuje se da će odluka o zabrani ulaska ovim trima medijskim kućama u Bijelu kuću biti osporena na sudu.