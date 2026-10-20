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Trumpovi izaslanici idu u Norvešku na pregovore o Ukrajini, očekuje se i Zelenski

Piše HINA,
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Trumpovi izaslanici idu u Norvešku na pregovore o Ukrajini, očekuje se i Zelenski
Foto: Valentyn Ogirenko
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Izaslanici američkog predsjednika Donalda Trumpa putuju u Norvešku kako bi razgovarali o mogućem okončanju rata u Ukrajini, a očekuje se da će im se pridružiti i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jared Kushner, i njegov posebni izaslanik za Bliski istok, Steve Witkoff, trebali bi ovog tjedna otputovati u Norvešku na novu rundu pregovora o okončanju rata u Ukrajini, prema informacijama triju osoba upoznatih s tim pitanjem. Dvije od tih osoba rekle su da očekuju da će sastancima nazočiti i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Osobe, koje su govorile pod uvjetom anonimnosti, rekle su da je raspored sastanaka još uvijek privremen i da se može promijeniti.

Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar.

Sastanci se održavaju u vrijeme pojačanih napetosti između Washingtona i Kijeva. Ukrajina tvrdi da je brzina njezina vojnog satelitskog sustava Starshield, koji je u vlasništvu SpaceX-a, smanjena odlukom američke politike te da su Sjedinjene Države ograničile razmjenu obavještajnih podataka i odgodile isporuku projektila za protuzračne sustave Patriot, koje su platili druge zemlje.

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„Sve ovo upućuje na to da je donesena određena politička odluka da se uspori potpora Ukrajini“, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u videoporuci objavljenoj u ponedjeljak na Telegramu.

Jedna od osoba upoznatih s tim pitanjem rekla je da američki ministar obrane Pete Hegseth još nije odobrio isporuku najnovijeg paketa američkog naoružanja koje su kupili saveznici iz NATO-a u okviru programa poznatog kao PURL (popis prioritetnih potreba Ukrajine), ali nije mogla potvrditi uključuje li taj paket i projektile Patriot.

Pentagon nije odgovorio na zahtjev za komentar. Američki dužnosnici odbacili su ukrajinske optužbe.

Trump je optužio Zelenskog da odbija sudjelovati u mirovnim pregovorima s Rusijom, a u svojoj posljednjoj kritici u ponedjeljak je rekao da je možda vrijeme da ukrajinski čelnik „nađe nekoga drugoga za pregovore“.

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Ukrajina koristi Starshield za komunikaciju na bojištu i operacije bespilotnih letjelica. Američko Ministarstvo obrane ima ugovor sa SpaceX-om za Starshield, ali Ukrajini dopušta korištenje tog sustava.

Ukrajinski dužnosnici rekli su da je ograničavanje Starshielda dovelo do smrti civila jer vojska nije bila u mogućnosti presretati ruske napade. Reuters je prošlog tjedna izvijestio da je naredba o ograničavanju Starshielda došla iz Bijele kuće.

Elon Musk, izvršni direktor SpaceX-a, rekao je prošlog tjedna na društvenoj mreži X, budući da su sustavi Starshield u vlasništvu i pod kontrolom američke vlade, da svako ograničavanje brzine ili korištenja sustava određuju američka vojska ili predsjednik.

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