Trumpovi izaslanici idu u Norvešku na pregovore o Ukrajini, očekuje se i Zelenski

Zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jared Kushner, i njegov posebni izaslanik za Bliski istok, Steve Witkoff, trebali bi ovog tjedna otputovati u Norvešku na novu rundu pregovora o okončanju rata u Ukrajini, prema informacijama triju osoba upoznatih s tim pitanjem. Dvije od tih osoba rekle su da očekuju da će sastancima nazočiti i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Osobe, koje su govorile pod uvjetom anonimnosti, rekle su da je raspored sastanaka još uvijek privremen i da se može promijeniti.

Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar.

Sastanci se održavaju u vrijeme pojačanih napetosti između Washingtona i Kijeva. Ukrajina tvrdi da je brzina njezina vojnog satelitskog sustava Starshield, koji je u vlasništvu SpaceX-a, smanjena odlukom američke politike te da su Sjedinjene Države ograničile razmjenu obavještajnih podataka i odgodile isporuku projektila za protuzračne sustave Patriot, koje su platili druge zemlje.

„Sve ovo upućuje na to da je donesena određena politička odluka da se uspori potpora Ukrajini“, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u videoporuci objavljenoj u ponedjeljak na Telegramu.

Jedna od osoba upoznatih s tim pitanjem rekla je da američki ministar obrane Pete Hegseth još nije odobrio isporuku najnovijeg paketa američkog naoružanja koje su kupili saveznici iz NATO-a u okviru programa poznatog kao PURL (popis prioritetnih potreba Ukrajine), ali nije mogla potvrditi uključuje li taj paket i projektile Patriot.

Pentagon nije odgovorio na zahtjev za komentar. Američki dužnosnici odbacili su ukrajinske optužbe.

Trump je optužio Zelenskog da odbija sudjelovati u mirovnim pregovorima s Rusijom, a u svojoj posljednjoj kritici u ponedjeljak je rekao da je možda vrijeme da ukrajinski čelnik „nađe nekoga drugoga za pregovore“.

Ukrajina koristi Starshield za komunikaciju na bojištu i operacije bespilotnih letjelica. Američko Ministarstvo obrane ima ugovor sa SpaceX-om za Starshield, ali Ukrajini dopušta korištenje tog sustava.

Ukrajinski dužnosnici rekli su da je ograničavanje Starshielda dovelo do smrti civila jer vojska nije bila u mogućnosti presretati ruske napade. Reuters je prošlog tjedna izvijestio da je naredba o ograničavanju Starshielda došla iz Bijele kuće.

Elon Musk, izvršni direktor SpaceX-a, rekao je prošlog tjedna na društvenoj mreži X, budući da su sustavi Starshield u vlasništvu i pod kontrolom američke vlade, da svako ograničavanje brzine ili korištenja sustava određuju američka vojska ili predsjednik.