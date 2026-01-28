Trumpovi ljudi preuzeli Tik Tok u SAD-u. Korisnici odjednom ne mogu poslati riječ 'Epstein'

Nova američka podružnica TikToka, koju vodi skupina uglavnom američkih investitora odobrenih od predsjednika Donalda Trumpa, započela je s radom neslavno, piše CNN.

Izuzetno popularna aplikacija TikTok već danima ima tehničke poteškoće. Dok su druge društvene mreže preplavljene nagađanjima da zajedničko poduzeće povezano s Trumpom guši kritike, TikTok to poriče i tvrdi da su problemi posljedica nestanka struje u podatkovnom centru tvrtke Oracle, jednog od ključnih investitora u američku poslovnu strukturu. „Vrijeme je za istragu“, izjavio je u ponedjeljak navečer guverner Kalifornije Gavin Newsom. „Pokrećem provjeru krši li TikTok državni zakon cenzuriranjem sadržaja kritičnog prema Trumpu.“

Iz Newsomova ureda priopćili su da su „zaprimili dojave — i neovisno potvrdili slučajeve — potiskivanja sadržaja koji kritizira predsjednika Trumpa“. Stoga guverner traži od državnog odvjetnika Kalifornije Roba Bonte „da utvrdi krši li to kalifornijski zakon“. Drugi korisnici TikToka naveli su da im aplikacija ne dopušta slanje riječi „Epstein“ u privatnim porukama. Toliko se ljudi žalilo na taj problem da je predstavnik TikToka u SAD-u za NPR izjavio: „Nemamo pravila koja zabranjuju dijeljenje imena ‘Epstein’ u privatnim porukama i istražujemo zašto neki korisnici imaju poteškoće.“

Foto: U.S. Department of Justice

Kritičari novog aranžmana dovode u pitanje hoće li novi investitori TikToku dati „trumpovski“ preobražaj i manipulirati aplikacijom kako bi pomogli Trumpu i drugim republikancima na budućim izborima. Neki su korisnici tijekom vikenda pretpostavili da su slične promjene već u tijeku. Velike zvijezde poput Billie Eilish, ali i obični korisnici TikToka, izjavili su da su njihovi videozapisi koji kritiziraju Trumpove mjere provedbe imigracijske politike zadržani na „pregledu“ ili su imali iznenađujuće mali broj pregleda.

Neki od tih videozapisa odnosili su se konkretno na smrtonosnu pucnjavu u kojoj je u Minneapolisu ubijen Alex Pretti, što je izazvalo široko ogorčenje i osude na društvenim mrežama.