Trumpu dozvolili da potroši čak 2,5 milijarde dolara na svoj zid

Američki Vrhovni sud SAD-a u petak je administraciji predsjednika Donalda Trumpa omogućio da 2,5 milijardi dolara novca koji je Kongres odobrio za Pentagon preusmjeri za izgradnju zida duž američko-meksičke granice, iako su kongresnici odbili osigurati financiranje njegove izgradnje.

Sud u kojem konzervativci imaju većinu, s 5 naprema 4 glasa blokirao je u cijelosti presudu saveznog suca u Kaliforniji, kojom se republikanskom predsjedniku zabranjuje da troši novac jer Kongres nije izričito odobrio sredstva za projekt izgradnje zida.

Foto: LEAH MILLIS/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Tom projektu, ukupno vrijednom 6 milijardi dolara, žestoko se protive demokrati i meksička vlada.

Trump nije uspio uvjeriti Kongres da financira zid iako je u veljači proglasio izvanrednu situaciju na nacionalnoj razini i najavio kako će ovlastiti upravu da za izgradnju zida reprogramira 6,7 ​​milijardi dolara iz fondova koje je Kongres dodijelio za druge svrhe.

Nekoliko država, uključujući Kaliforniju i organizacije poput Sierra Cluba i koalicije Južnih graničnih zajednica, osporile su upravnu odluku u dvije tužbe.

Wow! Big VICTORY on the Wall. The United States Supreme Court overturns lower court injunction, allows Southern Border Wall to proceed. Big WIN for Border Security and the Rule of Law!