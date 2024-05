Trumpu prijeti kazna zatvora: 'Ne bi ga spriječila u kampanji, čak i ako pobijedi na izborima'

Pala je i povijesna presuda, Donald Trump je prvi predsjednik u povijesti Sjedinjenih Američkih Država kojeg su osudili za kazneno djelo. Porota u New Yorku proglasila ga je bivšeg predsjednika i republikanskog predsjedničkog kandidata krivim po svih 34 točke optužnice za krivotvorenje poslovnih zapisa u sklopu pokušaja sakrivanja isplate 130 tisuća dolara porno glumici Stormy Daniels da u zamjenu za njezinu šutnju o navodnoj aferi uoči izbora 2016. godine. Dok je val osuđujućih presuda zapljusnuo Donalda Trumpa, nepomično je i bez trzaja sjedio za stolom obrane i 34 puta slušao "kriv".

Pokretanje videa... 02:14 Donald Trump kriv za podmićivanje porno zvijezde | Video: Reuters

Kaznu će mu izreći 11. srpnja, a sudac Juan Merchan ima diskrecijsko pravo pri određivanju kazne. Prijeti mu maksimalna kazna od četiri godine zatvora, iako ostali osuđeni za taj zločin često dobivaju kraće kazne, novčane ili uvjetne. Trumpov pravni tim očekuje žalbu, a sam je istaknuo kako je riječ o sramotnom suđenju te da će ići do kraja. Unatoč presudi, Trump se i dalje može kandidirati za predsjednika te se očekuje da će intenzivno voditi kampanju pred očekivani revanš s predsjednikom Joeom Bidenom.

Former U.S. President Trump found guilty on 34 felony counts of falsifying business records | Foto: Steven Hirsch

Teoretski, Trump bi mogao dobiti 136 godina zatvora kada bi mu bile izrečene uzastopne kazne po svim točkama optužnice, piše Daily Mail. No, čak i prije donošenja presude, pravni stručnjaci su sugerirali da je malo vjerojatno da će Trump završiti iza rešetaka. Trump sa svojih 77 godina nema prethodnih osuda. Optužbe se također odnose na nenasilno kazneno djelo. Tamošnji zakon preporučuje da nema zatvorske kazne za nenasilna kaznena djela ukoliko optuženik nema prethodne kaznene osude u zadnjem desetljeću. Stoga je vjerojatnija opcija, prema mišljenjima pravnih stručnjaka, da će bivši predsjednik dobiti uvjetnu kaznu ili visoku novčanu kaznu. No, obje opcije predstavljaju vlastite izazove za bivšeg predsjednika.

Former U.S. President Trump's criminal trial on charges of falsifying business records, in New York | Foto: Andrew Kelly

Uvjeti uvjetne kazne ovise o slučaju, ali bi mogle predstavljati logističke izazove za Trumpa ukoliko mora dobiti dopuštenje za putovanje i mora ispunjavati zahtjeve izvještavanja dok pojačava svoju predsjedničku kampanju u ključnim državama. Dok uvjetna kazna može značiti ograničavanje Trumpovih putovanja, postoji i mogućnost da se prijavljuje uvjetnom službeniku telefonom. Novčane kazne također bi mogle opteretiti bivšeg predsjednika na drugi način jer se već suočava s ogromnim kaznama zbog počinjenja građanske prijevare u New Yorku i zbog klevete E. Jean Carroll.

Ispred suda se okupilo stotine ljudi koji žele svjedočiti ovoj povijesnoj presudi, a nad tim područjem oblijeće helikopter.

