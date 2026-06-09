Trump se s predsjednikom FIFA-e pojavljivao češće nego s mnogim svjetskim liderima, tretirajući ga gotovo kao savezničkog državnika.Vrhunac te bliskosti bila je FIFA-ina nagrada za mir, koju je Infantino dodijelio američkom predsjedniku
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Trumpu se je*e za mundijal! Od Infantina je napravio pudlicu, a na nogometu bilda ego i rejting
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Svjetsko prvenstvo 2026. zamišljeno je kao najveći nogometni turnir u povijesti: tri zemlje domaćina, 48 reprezentacija, 104 utakmice i mjesec dana globalne euforije. SAD, Kanada i Meksiko trebali su svijetu pokazati organizacijsku moć Sjeverne Amerike, FIFA je trebala prodati priču o nogometu koji povezuje narode, a navijači su trebali dobiti najveći Mundijal ikad. No u Americi Donalda Trumpa ni nogomet ne može ostati samo nogomet. Lopta se brzo pretvorila u politički objekt, a SP u još jednu pozornicu američkog kulturnog rata.
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