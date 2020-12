Trut: 'Kažnjavanje je potrebno, ali prije svega je prevencija'

<p>Pomoćnik ministra unutarnjih poslova i ravnatelj Civilne zaštite Izvijestio je da Civilna zaštita ima dvjestotinjak pripadnika, 100 je pričuvnika Civilne zaštite koji rade kao covid redari, državni inspektorat ima 200-tinjak ljudi, a tu je i policija, kao najjača snaga.</p><p>Imamo dovoljno ljudi za nadzor za manji broj ljudi koji će kršiti mjere, ustvrdio je<strong> Damir Trut </strong>za emisiju "U mreži Prvog" Hrvatskog radija.</p><p>"Nije cilj kažnjavanje nego dovesti društvo i građane u način funkcioniranja rada i života da se virus ne prenosi s jedne osobe na drugu. Bitna je dezinfekcija, smanjeni broj kontakata, ne imati druženja, nositi maske. Moramo razumjeti da bez toga ne može. To mora biti dio našeg života i nadam se da to neće dugo trajati i da će nam se normalan život vratiti kroz koji mjesec, istaknuo je Trut.</p><p>Podsjetio je da inspektori svih osam mjeseci epidemije obilazili objekte i promatrali kako se primjenjuju mjere Stožera i preporuke HZJZ-a, a u posljednje vrijeme uz pomoć policije.</p><p>"U najvećoj mjeri se upozorava, a u zadnjih mjesec dana krenulo se malo žešće jer je manji broj pravnih osoba ne poštuje mjere. Uslijed njih dolazi do povećanja broja zaraženih", rekao je Trut te dodao da se sada kažnjavaju i fizičke osobe.</p><p>Mjera kažnjavanja je potrebna zbog manjeg broja ljudi koje se mora prisiliti i uputiti da se moraju pridržavati mjera, dodao je.</p><p>Trut smatra da je javni prijevoz najteže kontrolirati jer je to dinamička aktivnost, pogotovo u špicama na posao i s posla. Pravni subjekti, dodao je, moraju napraviti organizaciju da ljudi rade u različito vrijeme, u smjenama.</p>