Tsunami ih pokosio dok su se zabavljali: Više stotina mrtvih

Barem 384 ljudi je poginulo i 540 ozlijeđeno nakon snažnog tsunamija koji je u petak pogodio obalu Indonezije. To su službene brojke, no lokalni mediji navode da je samo u gradu Palu na indonezijskom otoku Sulawesi poginulo 400 ljudi.

Divovski valovi oštetili su na tisuće kuća, od kojih su mnoge potpuno uništene, pa su mnoge obitelji ostale bez svojih domova. Osim obiteljskih kuća, stradale su i bolnice, šoping centri, hoteli, a valovi su odnijeli i most koji povezuje Palu s kopnom.

Raste zabrinutost zbog stanja u ribarskom gradiću Donggalla, koji je bliži epicentru potresa, ali spasioci još nisu uspjeli do tamo doći.

Nearly 400 people died and scores of people were injured in #Palu city in Sulawesi Island of #Indonesia that hit by a major earthquake and tsunami yesterday. There are difficulties in reaching #Donggala city, so there is no reliable information for the casualities. pic.twitter.com/i2yO71qnjE