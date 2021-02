Restoran Passage kod Dragaša nalazi se na samom početku Kranjčevićeve ulice u Zagrebu. U istom objektu nalazi se i Kuglana Zagreb, a u katastru je navedeno da je vlasnik cijelog posjeda upravo grad.

Od četvrtka popodne je restoran zapečaćen, nakon što je u njega upala policija. Prilikom racije u restoranu su zatekli 34 osobe, izdane su četiri novčane kazne, a vlasnik je priveden. Njegov odvjetnik, Milko Križanović, rekao je kako bi vlasnik danas trebao izaći pred Državno odvjetništvo, gdje će se aktivno braniti.

- On je pozvao svoje prijatelje na ručak. Ne može se reći da je privatno okupljanje bilo kršenje mjera jer je to atak na ljudsku slobodu i pravo pojedinca da upravlja svojim životom - kaže odvjetnik.

Susjedi koji žive u blizini lokala nisu baš pričljivi i nitko od njih ne želi javno istupati, no kažu kako ih cijeli slučaj ne čudi.

- Taj restoran je bio relativno prazan prije lockdowna, ali smo znali vidjeti Maseratije, Ferrarije, bijesne Audije i BMW-e. Sjećam se da je jedan dan došao i žuti Bugatti. Kakvi auti! I to se nastavilo i tijekom pandemije, pa skoro svaki dan je bio otvoren, sve bez računa - govori jedan od susjeda.

Drugi, koji radi u jednoj trgovini blizu restorana, potvrđuje njegovu priču.

- Moram prijeći tu cestu svaki dan kad idem na posao. I prije dva tjedna je bio pun ko' šipak! Vidimo mi sve, ali nemam pojma tko ga je prijavio - dodaje.

Većina njih je za raciju saznala iz medija jer se dogodila usred dana kad nisu bili doma. No vijesti se brzo šire, a Kranjčevićeva je prometna ulica.

- Išla sam tu na posao. Jedan policijski kombi je stajao tu odmah na uglu Kranjčevićeve i Brozove, a drugi niže. Kad su tu završili, išli su dalje niz ulicu - govori prodavačica.

Iz okolnih lokala kažu da su vidjeli vozila, ali da im policija nije dolazila. To su sve objekti koji se bave pripremom hrane, a prodaju vrše kroz prozore. Uz Passage kod Dragaša, zatvorili su i Challenge bar u Badalićevoj ulici. On je radio samo za goste hotela Laguna, no po pričama susjeda, policija je unutra zatekla nekoliko osoba koje nisu bile gosti hotela.

- Vidjele smo mi tu dosta policajaca u civilu prije par dana. Znate, oni misle da ih mi ne kužimo, ali to što smo stare, ne znači da smo i blesave. Tu pored su nekidan sjedila dva dečka u autu, bilo mi je čudno jer ih ne poznajem. Onda sam vidjela da vade fotoaparat i kamericu pa sam povezala. Jučer su došli ti dečki i ušli unutra, bilo je jako puno ljudi. Ništa me to ne čudi - govori nam jedna starija gospođa, a njena prijateljica dodaje:

- Pa neka su! Zbog takvih nam i sve ovo toliko i traje. Samo neka dečki iz policije rade svoj posao. Bar više neće biti buke.