Tuča kod Drniša, s vrućih 35 temperatura pala na samo 20

Jako nevrijeme praćeno tučom, grmljavinom i udarima vjetra pogodilo je u petak poslijepodne područje Miljevaca, javlja Dalmacija danas. Kako navode, temperatura je u samo sat vremena s vrućih 35 pala na 20 Celzija.

Dodaju i kako se grmljavinsko nevrijeme u kasnim popodnevnim satima s drniškog područja počelo se širiti prema Ravnim kotarima.



Kako javlja DHMZ na Jadranu se sutra očekuje pretežno sunčano te u većini krajeva vruće. U unutrašnjosti uz povremeno više oblaka može biti kiše, a osobito poslijepodne i lokalno izraženijih pljuskova s grmljavinom.

Najniža temperatura zraka od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27. Najviša dnevna uglavnom od 29 do 34 °C, u gorju malo niža.





Tema: Hrvatska