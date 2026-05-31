Tuča već poharala neke dijelove Slovenije, stižu upozorenja: Nevrijeme prijeti i Hrvatskoj

Snažno nevrijeme tijekom dana zahvatilo je pojedine dijelove Slovenije, a na području Pohorja pala je i tuča. Izraženije grmljavinsko nevrijeme zabilježeno je i u okolici Vuzenice, dok prognostičari upozoravaju da bi se tijekom poslijepodneva i večeri situacija mogla dodatno zakomplicirati, osobito na sjeveroistoku zemlje. Slovenska Agencija za okoliš (ARSO) upozorila je na moguć razvoj jačih grmljavinskih nevremena zbog tople i vlažne zračne mase koja se sa sjevera premješta prema unutrašnjosti, a zatim i prema drugim dijelovima Slovenije. Za sjeveroistočni dio države izdano je narančasto upozorenje, drugi najviši stupanj opasnosti, dok je za ostatak zemlje na snazi žuto upozorenje zbog nestabilnih vremenskih prilika, prenosi 24ur.com.

Meteorolozi navode kako bi nestabilna atmosfera mogla donijeti obilnije pljuskove, grmljavinu, jake udare vjetra te lokalno izraženije vremenske nepogode.

Sličan scenarij moguć je i u Hrvatskoj. Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), prevladavat će sunčano, vrlo toplo i vruće vrijeme, no tijekom poslijepodneva u unutrašnjosti se očekuje razvoj oblaka koji će mjestimice donijeti pljuskove i grmljavinu. Ponegdje bi oborina mogla biti i intenzivnija.

Mogućnost pljuskova tijekom večernjih sati postoji i na sjevernom Jadranu. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a u područjima zahvaćenima grmljavinskim nevremenom mogući su kratkotrajno jaki udari. Na Jadranu će prevladavati jugozapadni vjetar, dok se prema kraju dana lokalno očekuje i jugo.

Najviša dnevna temperatura uglavnom će se kretati između 27 i 32 stupnja Celzijeva.

Zbog povećane opasnosti od grmljavinskog nevremena DHMZ je za zagrebačku regiju aktivirao narančasto upozorenje. Prognoziraju se lokalno obilni pljuskovi s grmljavinom, a mogući su i olujni udari sjeverozapadnog vjetra. U sjeverozapadnom dijelu regije nije isključena ni pojava tuče, dok meteorolozi vjerojatnost razvoja grmljavinskih procesa procjenjuju na oko 80 posto.

Za ostatak Hrvatske na snazi je žuto upozorenje.

Ni početak novog tjedna neće donijeti potpunu stabilizaciju vremena. U ponedjeljak se u unutrašnjosti očekuje pretežno oblačno vrijeme uz kišu te povremene pljuskove praćene grmljavinom. Oborina bi mjestimice, posebno u zapadnim krajevima zemlje, mogla biti i obilnija.

Najviše sunčanih razdoblja očekuje se na južnom Jadranu. Vjetar će uglavnom biti slab, dok će uz obalu puhati slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak. Od sredine dana očekuje se okretanje vjetra na sjeverozapadni smjer.

Jutarnje temperature zraka uglavnom će se kretati između 15 i 20 stupnjeva, a dnevne između 23 i 28 stupnjeva Celzijevih. U gorskim krajevima bit će nešto svježije.