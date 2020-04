Tuča zabijelila polja kraj Sl. Broda, munje su parale nebo

Iako je u Hrvatskoj cijelu srijedu bilo oblačno, oko 15 sati otvorilo se nebo i počela je padati jaka kiša praćena grmljavinom. Najgore je prošla okolica Slavonskog Broda koju je zasula gusta tuča veličine graška i lješnjaka.

POGLEDAJTE VIDEO NEVREMENA:

- Što nije mraz uništit će led - rekli su nam voćari. Na pojedinim dijelovima, kao u Ruščici nedaleko Slavonskog Broda u samo nekoliko minuta zabijelila su se polja, prekrivena debljim slojem leda, koji se zadržao nekoliko desetaka minuta. Uz tuču pala je i kiša, ali poljoprivrednici sumnjaju da će ona biti dostatna da nadomjesti vlagu rijeko potrebnu tek zasijani poljoprivrednim kulturama, prvenstveno kukuruzu. Za sada nema dojave o šteti koju je eventualno načinila tuča, što će se znati tek kroz nekoliko dana.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Inače, Meteoalarm je poslao za srijedu žuto upozorenje za cijelu Hrvatsku u kojem piše kako postoji velika opasnost od grmljavinskog nevremena.

Kako piše DHMZ u četvrtak će biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Uz više oblaka mjestimične kiše ili pljuskova bit će uglavnom na sjevernom Jadranu i u gorskim predjelima. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, koji će u Gorskome kotaru povremeno biti i jak. Na Jadranu umjeren, mjestimice i jak južni i jugozapadni vjetar, na južnom dijelu sjeverozapadnjak. Minimalna temperatura zraka od 7 do 11, na Jadranu od 12 do 15, a maksimalna većinom između 18 i 22 °C.

