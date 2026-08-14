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Tucaković: Situacija je svugdje pod kontrolom osim kod Zadra. Trebamo oprez, prijeti vjetar

Piše 24sata,
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Tucaković: Situacija je svugdje pod kontrolom osim kod Zadra. Trebamo oprez, prijeti vjetar
Foto: Zvonimir Barisin
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Dodao je kako su u zraku trenutačno četiri kanadera te da je još jedan na stajanki na Braču pa će se i on uključiti u akciju kako bi se požari stavili pod kontrolu prije noći

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković za N1 je izjavio kako je situacija na požarištima diljem Dalmacije sve bolja, pod kontrolom gasitelja nije samo požar kod Zadra, ali očekuje da će i njega uskoro riješiti. 

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"U Omišu je situacija trenutačno povoljna, ali treba puno opreza zbog maestrala koji je počeo puhati. Požar na sjevernoj strani se podigao, gasili su ga kanaderi, očekuje da ćemo ga brzo staviti pod kontrolu. Na području Pelješca smo prelocirali snage i požar je pod kontrolom vatrogasaca. Nema daljnjeg širenja vatre, okružuju ga vatrogasci, a i požar kod Trogira je pod kontrolom. Požar u Ninskim stanovima je još aktivan, ali to očekujem da će i on biti uskoro pod kontrolom", istaknuo je Tucaković.

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Dodao je kako su u zraku trenutačno četiri kanadera te da je još jedan na stajanki na Braču pa će se i on uključiti u akciju kako bi se požari stavili pod kontrolu prije noći.

Izvršene su i zamjene snaga, došli su svježi ljudi iz četiri kontinentalne županije i grada Zagreba. Vatrogasne snage Zagrebačke županije su u pričuvi na Vučevici i mogu krenuti gdje treba, bude li potrebno.

"Ponovio bih upozorenja za građane: ne palite vatru na otvorenom, ne odbacujte žar. Nažalost, svi naši apeli nisu urodili plodom. Najgore je da su stradali ljudi i imovina koju su stjecali cijeli život. Nastala je nepopravljiva šteta za njih i za prirodu, a slijedi nam i erozija tla jer tu više neće biti šume", upozorio je glavni vatrogasni zapovjednik Hrvatske.

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