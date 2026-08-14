Oko 150 vatrogasaca već se satima bori s golemim šumskim požarom, nošenim jakim vjetrom, u Lokvi Rogoznici.
POŽAR U DALMACIJI
Tucaković: 'Ujutro idu četiri kanadera. Možda dignemo i vojsku. Noć će biti neizvjesna'
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Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković ne isključuje mogućnost da se podigne i vojska, piše Dalmatinski portal.
- Oko 150 vatrogasaca već se satima bori s golemim šumskim požarom, nošenim jakim vjetrom, u Lokvi Rogoznici. Glavna im je zadaća zaustaviti širenje prema Omišu. Noć će biti neizvjesna, a s prvim zrakama sunca u pomoć će im doletjeti četiri kanadera - rekao je Tucaković. Vatra je nažalost uz sav trud vatrogasaca obuhvatila više objekata.
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