Tucaković: 'Ujutro idu četiri kanadera. Možda dignemo i vojsku. Noć će biti neizvjesna'

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković ne isključuje mogućnost da se podigne i vojska, piše Dalmatinski portal.

- Oko 150 vatrogasaca već se satima bori s golemim šumskim požarom, nošenim jakim vjetrom, u Lokvi Rogoznici. Glavna im je zadaća zaustaviti širenje prema Omišu. Noć će biti neizvjesna, a s prvim zrakama sunca u pomoć će im doletjeti četiri kanadera - rekao je Tucaković. Vatra je nažalost uz sav trud vatrogasaca obuhvatila više objekata.