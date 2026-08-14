Tucaković za 24sata: Ovo je sigurno jedan od najtežih požara u povijesti Hrvatske

Trenutačno kod Omiša nema otvorenog plamena, što je trebalo izgorjeti, izgorjelo je, potvrdio je za 24sata glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, koji nam je opisao kako je izgledala noćna borba s buktinjom.

Najteži požar

- Izgledalo je užasno, ništa nisi mogao vidjeti, žar je letjela, baš je bilo katastrofalno, nisi mogao stajati vani. Sigurno jedna od gadnijih noći koje sam imao do sada. Možemo reći da je ovo jedan od najtežih požara u povijesti - rekao nam je Tucaković.

Opisao je i kako se borba s vatrenom stihijom vodila cijelu noć.

- Doslovce je bila borba za kuća za kuću. Kaotično je bilo. Ujutro su odmah stigli kanaderi, ali smo ih morali preusmjeriti na Pelješac gdje je isto veliki požar. Riječ je o iznimno teškoj situaciji - rekao nam je Tucaković.

Pokretanje videa... VIDEO Požar u Omišu | Video: Pixsell//

Otkrio je i kako je dio snaga koje su s kopna stigli u Omiš odmah prebacio na Pelješac.

- Vatrogasci aktivno rade na zaustavljanju požara - rekao je Tucaković.