Tuđmanov šef osiguranja: 'Nisu policajci ovdje da pozdravljaju političare, trebaju punu spremu'

Oni trenutačno u svakodnevnoj odori, naoružani samo s kratkim oružjem, samo protokolarno stojeći sprečavaju da netko ne uđe tko ne bi tamo trebao doći. Moraju imati balistički prsluk, rekao je Laušić

<p><strong>Mate Laušić,</strong> stručnjak za sigurnost i bivši šef osiguranja predsjednika <strong>Franje Tuđmana</strong>, izjavio je za <strong><a href="https://vijesti.hrt.hr/664903/lausic-policajci-na-osiguranju-moraju-biti-u-punoj-opremi-ne-protokolarno">HRT</a></strong> da nije posebno iznenađen jutrošnjim događajem na Markovom trgu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p><br/> <br/> - Ovaj prostor je izuzetno pogodan za štićenje. Čini jednu cjelinu, mikrozonu, koju je lagano braniti s ljudstvom i tehničkom zaštitom koja postoji. Danas sigurnost ovog prostora i štićenih objekata počiva na tjelesnoj zaštiti, a drugi oblici tehničke zaštite počivaju od vrata prema unutra. Kada je ovaj Trg uređivan prije nekoliko godina srećom su maknuti automobili jer je time bila veća ugroza- kazao je Laušić.<br/> <br/> - Na pitanje kako to da se ovo danas moglo dogoditi Laušić je rekao da je to zato jer sigurnost na ovom području počiva na nekoliko djelatnika, kolega iz uprave za posebne poslove sigurnosti iz odjela za osiguranje štićenih objekata koji su na vanjskom osiguranju. Oni nemaju potporu tehničkog sustava zaštite. Neki od oblika tehničkog sustava su antivandal prepreke, hidraulični stupovi, kamere za prepoznavanje registarskih oznaka - rekao je. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p><br/> <br/> - Policajci koji su na osiguranju nisu tu protokolarno. Nisu tu da pozdravljaju ministre i premijera. Policajce u Londonu pred uredom premijera nikad nećete vidjeti da pozdravljaju premijera ili ministra, već su u punom borbenoj opremi. Policajci su tu kao ljidi sigurnosti, a ne protokola, dodaje.<br/> Policajci na osiguranju trebaju biti u punoj opremi za rješavanje najtežih incidentnih situacija. Oni trenutačno u svakodnevnoj odori, naoružani samo s kratkim oružjem, samo protokolarno stojeći sprečavaju da netko ne uđe tko ne bi tamo trebao doći. Moraju imati balistički prsluk. Osim toga, zaštitu treba nadograditi s tehničkim segmentom. Pored toga, treba i tim za potporu. To bi mogao biti tim od pet ljudi interventne ili specijalne policije koji će u datom trenutku izaći van i pomoći kolegama na vanjskom osiguranju - rekao je Laušić za <strong><a href="https://vijesti.hrt.hr/664903/lausic-policajci-na-osiguranju-moraju-biti-u-punoj-opremi-ne-protokolarno">HRT.</a></strong></p>