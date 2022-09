Tuga, očaj i bijes vojnika na Krimu: Nikoga nije briga za nas. Mi smo njima topovsko meso

Ruska mobilizacija stanovništva ne ide u najboljem smjeru. Nakon vijesti da će mnogi građani biti regrutirani u vojsku kako bi pomogli u ratu u Ukrajini, tisuće njih je već pobjeglo iz zemlje, dok mnogi čekaju u kolonama na izlaz.

Oni koji nisu htjeli otići ili nisu stigli, snimljeni su kako se u mjestu Sevastopolju na Krimu opraštaju od obitelji i prijatelja. U vojnim odorama, neki sa smiješkom, ali velika većina s grčem na licu odlaze u rat.

Na fotografijama je jasno vidljivo da među brojnim mladićima ima i onih starijih.

Mnogi rezervisti koji su ranije mobilizirani stigli su na ukrajinski front. Neki od njih stigli su bez adekvatne opreme, oružja i bez treninga.

- Bacili su nas usred šume, bez oružja i nikoga nije briga za nas. Nikoga nije briga, mi smo samo topovsko meso. Komandanti su nam potpuni idioti - izjadali su se neki od njih na društvenim mrežama.

Za one vojnike koji ne žele u rat, Ukrajinci su otvorili telefonsku liniju 'Hotline' kako bi se mogli raspitati za načine kako se predati, prenosi Business Insider. Ukrajinci javljaju kako su do sada primili brojne pozive, kako onih koji su već mobilizirani tako i onih koji to tek trebaju biti.

