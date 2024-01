Tuga: Tijelo Splićanke nije četiri mjeseca preuzeto s patologije. Pokopale su je bivše kolegice...

Tijelo 77-godišnje Splićanke četiri mjeseca bilo je na odjelu splitke patologije jer nitko nije došao po njega. Ne zna se što će biti s njezinim nasljedstvom, stanom od 44 kvadrata, nekoliko štednih knjižica na raznim bankama te automobilom Renaultom Twingom, piše Slobodna Dalmacija.

Kako navode, čini se da žena nije imala rodbinu koja bi došla po tijelo, sahranila je i na kraju preuzela ostavštinu. Nitko ne zna je li pokojnica ostavila kakav pisani trag kome ostavlja nasljedstvo.

Njezino mrtvo tijelo je, nakon intervencije vatrogasaca, pronađeno u njezinu stanu na drugom katu zgrade u Lovretskoj ulici 17. rujna prošle godine, a sahranjena je na splitskom Lovrincu 15. siječnja ove godine.

Novinari Slobodne razgovarali su sa 73-godišnjakinjom koja živi u istoj ulici kao i preminula žena. Tvrdi da je pokojnica živjela samozatajno i nije dopuštala da se s njom izgradi neki dublji odnos. Nikada se nije udavala, nije imala djece, otac joj je bio bivši oficir JNA koji je umro 1981. godine, a majka 1967. godine. Ime je dobila po jednom romanu Marije Jurić Zagorke, s kojom je njezina pokojna majka bila velika prijateljica.

Desetak stanara zgrade, većinom umirovljenika, odlučilo je skupiti novac i sahraniti je. Žena je imala svoju grobnicu u kojoj su joj sahranjeni i roditelji. Iz bolnice su im rekli da moraju platiti ležarinu za tijelo pokojnice. Stanarima je to bilo previše...

Nakon nešto više od tri i pol mjeseca, za njezinu smrt su doznale i njezine kolegice iz splitskoga Koteksa, s kojima je radila, te su platile osmrtnicu, ali sugovornica Slobodne Dalmacije ne zna tko je platio sprovod. Misli da još nitko.

O slučaju se oglasio i splitski KBC-a.

'Pokojnica je dovezena radi provođenja sudsko-medicinske obdukcije nakon što je pronađena mrtva u stanu u Splitu. Utvrđen je uzrok smrti, a tijelo pokojnice je zadržano u bolničkoj mrtvačnici do dolaska rodbine, no to se u ovom slučaju nije dogodilo četiri mjeseca. Napominjemo da takozvana ležarina, kao niti ikakvi drugi troškovi KBC-a, nisu nikome naplaćeni.'