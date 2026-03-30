TUGA U ARGENTINI Dječak (1) se ugušio, progutao je umjetni nokat? Majka: 'Slomljena sam'

Jednogodišnji dječak Dante Valentín Bermudes Rumi preminuo je od gušenja u bizarnoj nesreći u kojoj je, kako se sumnja, progutao umjetni nokat. Tragedija se dogodila u argentinskom gradu Los Polvorines, a pokrenuta je i sudska istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti. U subotu, 21. ožujka, dječak je bio kod kuće sa svojom majkom Aylin Saucedo, koja se bavi manikurom, kada je odjednom počeo teško disati. U panici, majka je potrčala do susjede tražeći pomoć, no bezuspješno. Ubrzo je dječak hitno prevezen u bolnicu Dr. Federico Abete, prenosi The Mirror.

Nažalost, unatoč naporima liječnika, nedugo nakon dolaska proglašen je mrtvim.

​- Moj sin je umro 21. ožujka. Bili smo kod kuće i shvatila sam da ne može disati. Otrčala sam do susjede tražiti pomoć, ali ništa nije mogla učiniti. Onda je stigla moja teta, i ista stvar, pa sam stavila Dantea u auto i odvezli smo se u bolnicu. Vjerojatno mi je trebalo ukupno oko deset minuta. Moj sin je bio mrtav kad smo stigli - ispričala je shrvana majka za argentinske medije.

Obdukcija je otkrila da je dječak preminuo od asfiksije nakon što su mu dišni put blokirala "dva predmeta" koja su mu zapela u grlu, izvijestio je Mirror. Zbog tragedije je pokrenuta sudska istraga kako bi se rasvijetlili detalji koji su doveli do nesreće.

Nakon što je policija pozvana u bolnicu, stigao je i dječakov otac koji je, prema navodima majke, fizički napao nju, njezinog novog partnera i njezinog oca. Također ga je optužila da joj je namjerno uskratio informacije o mjestu i vremenu ispraćaja kako ne bi mogla prisustvovati sinovom sprovodu.

Nedugo nakon tragične smrti sina, Aylin se od njega oprostila dirljivom objavom na društvenim mrežama.

"Danas te više nema, a sve što mi je ostalo su tvoje igračke i sve tvoje stvari bez tebe. Mama je slomljena na tisuću komada i nema snage ni suočiti se s ovom boli. Trebaš mi, nedostaješ mi, trebam se probuditi s tobom i slama mi se srce kad znam da nećemo zajedno doručkovati, ljubavi moja."

Podršku joj je pružila i prijateljica Angeles Belen, koja je napisala: "Dante će uvijek biti mamin predivni princ i nisi sama, prijateljice. Volimo te."

