BIZARNA NESREĆA

TUGA U ARGENTINI Dječak (1) se ugušio, progutao je umjetni nokat? Majka: 'Slomljena sam'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Obdukcija je otkrila da je dječak preminuo od asfiksije nakon što su mu dišni put blokirala 'dva predmeta' koja su mu zapela u grlu

Jednogodišnji dječak Dante Valentín Bermudes Rumi preminuo je od gušenja u bizarnoj nesreći u kojoj je, kako se sumnja, progutao umjetni nokat. Tragedija se dogodila u argentinskom gradu Los Polvorines, a pokrenuta je i sudska istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti. U subotu, 21. ožujka, dječak je bio kod kuće sa svojom majkom Aylin Saucedo, koja se bavi manikurom, kada je odjednom počeo teško disati. U panici, majka je potrčala do susjede tražeći pomoć, no bezuspješno. Ubrzo je dječak hitno prevezen u bolnicu Dr. Federico Abete, prenosi The Mirror. 

Nažalost, unatoč naporima liječnika, nedugo nakon dolaska proglašen je mrtvim.

UHITILI ČETVERO STRAVA U ENGLESKOJ Imala je samo 16 godina. Izboli su je na cesti: 'Pokušao sam je spasiti'
​- Moj sin je umro 21. ožujka. Bili smo kod kuće i shvatila sam da ne može disati. Otrčala sam do susjede tražiti pomoć, ali ništa nije mogla učiniti. Onda je stigla moja teta, i ista stvar, pa sam stavila Dantea u auto i odvezli smo se u bolnicu. Vjerojatno mi je trebalo ukupno oko deset minuta. Moj sin je bio mrtav kad smo stigli - ispričala je shrvana majka za argentinske medije.

Obdukcija je otkrila da je dječak preminuo od asfiksije nakon što su mu dišni put blokirala "dva predmeta" koja su mu zapela u grlu, izvijestio je Mirror. Zbog tragedije je pokrenuta sudska istraga kako bi se rasvijetlili detalji koji su doveli do nesreće.

Nakon što je policija pozvana u bolnicu, stigao je i dječakov otac koji je, prema navodima majke, fizički napao nju, njezinog novog partnera i njezinog oca. Također ga je optužila da joj je namjerno uskratio informacije o mjestu i vremenu ispraćaja kako ne bi mogla prisustvovati sinovom sprovodu.

NEMA OZLIJEĐENIH FOTO Sudar tramvaja i auta na Ilici: Promet je bio prekinut
Nedugo nakon tragične smrti sina, Aylin se od njega oprostila dirljivom objavom na društvenim mrežama.

"Danas te više nema, a sve što mi je ostalo su tvoje igračke i sve tvoje stvari bez tebe. Mama je slomljena na tisuću komada i nema snage ni suočiti se s ovom boli. Trebaš mi, nedostaješ mi, trebam se probuditi s tobom i slama mi se srce kad znam da nećemo zajedno doručkovati, ljubavi moja."

Podršku joj je pružila i prijateljica Angeles Belen, koja je napisala: "Dante će uvijek biti mamin predivni princ i nisi sama, prijateljice. Volimo te."

Sve duži redovi u pučkoj kuhinji: 'Naša volonterka se rasplakala kad je vidjela svog profesora'
TUŽNE SCENE KOD SV. DUHA

Sve duži redovi u pučkoj kuhinji: 'Naša volonterka se rasplakala kad je vidjela svog profesora'

Pučka kuhinja kod franjevaca na Svetom Duhu siromašne hrani od 1995. • Broj korisnika povećao se od pandemije • Skuhaju 500 obroka
PROGNOZA Stiže pogoršanje vremena, najavili kišu, snijeg...
NEMA PROLJEĆA

PROGNOZA Stiže pogoršanje vremena, najavili kišu, snijeg...

Od utorka slijedi osjetnije pogoršanje vremena diljem zemlje: Mjestimice se očekuju jaki pljuskovi, a u gorju je moguć snijeg i susnježica
Trump želi iransku naftu: 'Mogli bismo zauzeti Harg'. Ubijen je zapovjednik mornarice IRGC-a
SUKOB NA BLISKOM ISTOKU

Trump želi iransku naftu: 'Mogli bismo zauzeti Harg'. Ubijen je zapovjednik mornarice IRGC-a

Tisuće ljudi ubijeno je diljem Bliskog istoka u iranskom ratu, koji je započeo napadom SAD-a i Izraela na Iran 28. veljače, što je izazvalo iranske napade na Izrael, američke baze i zaljevske države

