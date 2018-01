Tuga u Bregani: 'Bili su dečko i cura, to je bila prava ljubav...'

Martin je bio dobar, pošten i ispravan momak. Kad je on svirao gitaru, to je bilo nešto zaista posebno. Dorja je bila također prekrasna. Za njih bi dao sve, neutješno je rekao prijatelj Martina Kodrića (23) i Dorje Kluković (23), koji su u ponedjeljak poginuli u prometnoj nesreći.

Kako je izvijestila policija, bili su u Renault Cliu te su vozili iz Samobora do svojih kuća u Bregani. Za volanom je bio Martin koji je u izlasku iz lijevog zavoja izgubio kontrolu nad autom, sletio s ceste, naletio na prometni znak, stablo i ogradu. U okretanju auta ispali su sa sjedala i pali na tlo.

- Bili su cura i dečko. To je bila ljubav, ali ona prava ljubav. On mi je bio poput mlađeg brata i tako mi je teško da ne mogu opisati. Oni su tek počeli živjeti - rekao je nakon nesreće njihov prijatelj s kojim su cijelo ljeto radili na moru. Policajci su nakon očevida došli do obitelji kako bi im javili najgoru vijest.

- Došli su rano ujutro i pokucali na vrata. Rekli su nam da je Dorja poginula i da je Martin vozio. U šoku smo - rekli su u utorak Dorjini susjedi koji nisu skrivali svoju tugu. Kažu da je djevojka odrasla u stanu do njihova te da je živjela s majkom. U spomen na nju zapalili su dva lampaša ispred samog ulaza u zgradu i stan.

Tijekom Stare godine bila je vesela i uzbuđena. S obzirom na to da je obožavala pse i pomagala im, većinu dana provela je sa svojim haskijem Satjom. Očarala ju je svojom dobrotom te je to i podijelila s prijateljima u grupi “Zakaj volim pese”.

- Prošetale smo malo danas... nije udavila ništa, nije se uvaljala u krepanu pticu gnoj, dreke... ništa. Dolazila je na poziv, ignorirala je drugog pesa, puštena, pa su gazde govorili svom ‘gle kak ovaj lepo sluša’ - s veseljem je napisala Dorja. Postavila je i nekoliko fotografija iz šetnje te nešto nakon 19 sati objavila kako se mora ići spremati za zabavu, “gasiti žeđ” te je svima ujedno čestitala novu 2018. godinu.

Foto: Jurica Galoić/PIXSELL/Bogdan Blotnej/24sata

- Ona je bila predivna i draga. Nedavno joj je uginuo pas Atila kojeg je udomila. Bio je bolestan i na operaciji zbog čega je bila jako tužna - rekli su nam šetači pasa iz Bregane i okolice. Od nje su se dirljivom porukom oprostili i u Udruzi za zaštitu i zbrinjavanje životinja Rea.

- Dorja je svojedobno volontirala u našoj udruzi, bila je teta čuvalica sretno udomljenoj kujici Šarki te je pružila komadić utjehe brojnim psima kojima je posvetila svoje vrijeme i trud. Bila je mlada i ambiciozna te je naš grad izgubio divnu mladu osobu - napisali su volonteri uz sućut obitelji.

Martinova obitelj, prijatelji i susjedi u utorak su se u tišini okupili u obiteljskoj kući u Bregani. Na ogradi su ostavili zapaljenu svijeću. S tugom na licu zamolili su za privatnost te nisu mogli naći riječi kojima bi to opisali.