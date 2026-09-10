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UHITILI VOZAČA AUTA

TUGA U LJUBUŠKOM Maloljetnik (16) poginuo na biciklu na putu do škole: 'Teško je naći riječi...'

Piše Iva Tomas,
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TUGA U LJUBUŠKOM Maloljetnik (16) poginuo na biciklu na putu do škole: 'Teško je naći riječi...'
Foto: Pixsell/Instagram
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Očevid su obavili policijski službenici Odsjeka kriminalističke policije PU Ljubuški uz prisustvo i nadzor dežurnog tužitelja Županijskog tužiteljstva ŽZH

Maloljetnik (16) smrtno je stradao u prometnoj nesreći u srijedu u jutarnjim satima u Ljubuškom u Bosni i Hercegovini. Vozio se na biciklu i bio je na putu do škole. Iako je Hitna pomoć brzo stigla na mjesto nesreće, pokušaji reanimacije nisu bili uspješni, potvrdili su na društvenim mrežama iz Rukometnog kluba Izviđač.

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Autom je na 16-godišnjaka naletio 24-godišnji vozač auta marke Mercedes. Očevid su obavili policijski službenici Odsjeka kriminalističke policije PU Ljubuški uz prisustvo i nadzor dežurnog tužitelja Županijskog tužiteljstva ŽZH. Vozača auta su uhitili. 

Policijski službenici Policijske uprave Ljubuški nastavljaju poduzimati sve potrebne mjere i radnje u cilju potpunog rasvjetljavanja svih okolnosti kaznenog djela, potvrdili su iz Uprave policije MUP-a Županije Zapadnohercegovačke za Jabuka.tv.

Od maloljetnika su se dirljivom objavom oprostili iz Rukometnog kluba Izviđač. 

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- Nesretnim slučajem tragično je nastradao naš mladi rukometaš, naš Marko Grbavac. Danas su se ugasili svi njegovi snovi. Tuga i nevjerica ovladale su našim klubom, našim mjestom i svima koji su ga poznavali. Teško je pronaći riječi kojima bi se iskazala bol zbog odlaska jednog tako mladog života. Bio si dio nas, naš prijatelj, suigrač, osmijeh i nada. Tvoja vedrina i ljubav prema rukometu ostat će zauvijek u našim srcima. Hvala ti za svaki trenutak, za svaki osmijeh i za sve što si bio - napisali su u objavi.

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Komentari 2
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