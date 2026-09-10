TUGA U LJUBUŠKOM Maloljetnik (16) poginuo na biciklu na putu do škole: 'Teško je naći riječi...'

Maloljetnik (16) smrtno je stradao u prometnoj nesreći u srijedu u jutarnjim satima u Ljubuškom u Bosni i Hercegovini. Vozio se na biciklu i bio je na putu do škole. Iako je Hitna pomoć brzo stigla na mjesto nesreće, pokušaji reanimacije nisu bili uspješni, potvrdili su na društvenim mrežama iz Rukometnog kluba Izviđač.

Autom je na 16-godišnjaka naletio 24-godišnji vozač auta marke Mercedes. Očevid su obavili policijski službenici Odsjeka kriminalističke policije PU Ljubuški uz prisustvo i nadzor dežurnog tužitelja Županijskog tužiteljstva ŽZH. Vozača auta su uhitili.

Policijski službenici Policijske uprave Ljubuški nastavljaju poduzimati sve potrebne mjere i radnje u cilju potpunog rasvjetljavanja svih okolnosti kaznenog djela, potvrdili su iz Uprave policije MUP-a Županije Zapadnohercegovačke za Jabuka.tv.

Od maloljetnika su se dirljivom objavom oprostili iz Rukometnog kluba Izviđač.

- Nesretnim slučajem tragično je nastradao naš mladi rukometaš, naš Marko Grbavac. Danas su se ugasili svi njegovi snovi. Tuga i nevjerica ovladale su našim klubom, našim mjestom i svima koji su ga poznavali. Teško je pronaći riječi kojima bi se iskazala bol zbog odlaska jednog tako mladog života. Bio si dio nas, naš prijatelj, suigrač, osmijeh i nada. Tvoja vedrina i ljubav prema rukometu ostat će zauvijek u našim srcima. Hvala ti za svaki trenutak, za svaki osmijeh i za sve što si bio - napisali su u objavi.