Tuga u Nuštru! Mladi student preminuo u SAD-u: 'Zračio je osmijehom i planirao povratak'

Velika tuga pogodila je Nuštar u Vinkovcima nakon vijesti da je u 25. godini života preminuo Ivan Brkić, student pete godine Kineziologije u Osijeku. Njegova smrt potresla je ne samo obitelj i prijatelje, već i cijelu zajednicu. Opisuju ga kao vedrog mladića, uvijek spremnog za šalu.

Ivan je tijekom ljeta boravio u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je sudjelovao u studentskom programu Work and Travel.

Trebao se uskoro vratiti u Hrvatsku, a obitelj se suočila s dodatnim i teškim izazovom - kako osigurati sredstva za prijevoz njegovog tijela iz SAD-a u rodni Nuštar. Troškovi repatrijacije i ukopa procjenjuju se na oko 20.000 dolara. To je iznos koji obitelj ne može sama podnijeti, stoga je Župa Duha Svetoga Nuštar uputila apel za pomoć svima koji žele doprinijeti dostojnu ispraćaju mladića, a nedugo zatim obitelj Brkić obavijestila je da je skupljen dovoljan iznos.

- S velikom tugom javljamo da je tragično preminuo Ivan Brkić (7. 4. 2000.) iz Nuštra, student 5. godine Kineziologije u Osijeku, poznat po svom veselju, sportskom duhu i osmijehu kojim je zračio.

Ivan je bio jedno od sedmero djece obitelji Brkić – brat Katarine, Gabrijele, Anamarije, Ive, Magdalene i Igora, sin majke Verice i pokojnog oca Petra.

Ivan je s nekolicinom prijatelja sudjelovao u studentskom programu Work and Travel u USA. Ivan je planirao povratak u Hrvatsku, no nažalost nas je prerano napustio. Njegova smrt duboko je potresla obitelj, prijatelje i cijelu našu zajednicu.

Misa zadušnica održat će se u četvrtak 2. 10. 2025. u 19:00 sati u crkvi Duha Svetoga u Nuštru.

Datum ukopa trenutno nije poznat.

Obitelj više ne skuplja donacije, Skupljeno je dovoljno. HVALA SVIMA - napisali su u apelu.