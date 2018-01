Tuga u obitelji Marić: 'Izgorjelo nam je baš sve što smo imali'

Vatra je gutala sve pred sobom. Supruga je pokušavala vodom to ugasiti, a ja sam spašavao glavu. Gornji dio kuće bio je sav u drvenoj lamperiji. To je planulo kao da je poliveno uljem. Brzo su došli vatrogasci, ali unatoč naporima nisu mogli ništa uraditi. Sve nam je izgorjelo.

Rekao je to Stjepan Marić (57) iz Cernika kraj Nove Gradiške, kojemu je na Sveta tri kraja u potpunosti izgorjela kuća. Požar se proširio i na bratovu kuću. Svi su se izvukli. Uzrok je kratki spoj na električnim instalacijama.

Foto: Franjo Lepan/24sata

- Od rata ne mogu spavati. Ako u noći uspijem odspavati dva ili tri sata, to je super, i to je uglavnom pred zoru. Uvijek idem kasno spavati, tako i u subotu rano ujutro. Osjetio sam dim, bilo mi je pomalo čudno. Ustao sam i izašao iz kuće. Vidio sam da iz jedne prostorije bratove kuće suklja crni dim, mislio sam da mi se čini, ali kad sam vidio plamen, znao sam da se dogodilo zlo! Potrčao sam tamo te zvao brata i snahu - rekao je Ante Marić (61), koji živi u kući do ceste.

Dodao je kako je ona već izašla na drugu stranu kuće, a brata je vidio na prozoru sobe koja je bila puna dima. - Snaha i ja smo donijeli ljestve te ih postavili pod prozor da brat može izaći - rekao je Ante.

Foto: Franjo Lepan/24sata

Marići su obiteljsku kuću gradili čak trideset godina.

- Dan prije ove nesreće žena je kupila fritezu. Htjela ju je isprobati i stavila je peći krumpir, ali to je bilo vrlo slabo, bolje rečeno nikako. Rekla je da će prvog radnog dana uzeti račun i vratiti fritezu. No zaboravila ju je isključiti iz utičnice. Policija je obavila očevid i utvrđeno je da je uzrok požara kratki spoj na električnim instalacijama. Mislim da je uzrok friteza. I friteza je izgorjela u potpunosti - rekao nam je Stjepan, kojega smo zatekli s prijateljima i rodbinom kako rade na saniranju štete.

Foto: Franjo Lepan/24sata

Ljudi su im odmah priskočili u pomoć. Nakon očevida Marići su počeli s obnovom jer najavljuju promjenu vremena i ne žele ostatak zime provesti bez krova nad glavom.

- Došao je i sin koji je bio u Austriji na sezonskim poslovima. O odjeći koja je izgorjela u ovom trenutku ne razmišljam. Najviše nam je potreban građevinski materijal - rekao je Stjepan.

- Imamo dovoljno ruku da kuće stavimo pod krov - kaže Stjepan dodajući kako nije naučio da mu netko pomaže, jer on i njegova žena Raza su u više od 30 godina rada na novogradiškoj tržnici sve sami sagradili. Ipak, sretan je što nitko nije nastradao i smatra kako će se radom opet podići na noge. Svi koji žele pomoći ovoj marljivoj obitelji mogu to učiniti i na broj računa Zagrebačke banke na ime Stjepan Marić HR 1423600003223525749.