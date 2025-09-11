Obavijesti

News

DIJETE PREMINULO U BOLNICI

Tuga u Slavoniji: Dvogodišnje dijete preminulo od posljedica opeklina. Provode se izvidi...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Tuga u Slavoniji: Dvogodišnje dijete preminulo od posljedica opeklina. Provode se izvidi...
Oznake hrvatske policije | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL (ilustracija)

Policija je zaprimila dojavu iz bolnice. U suradnji sa županijskim državnim odvjetništvom provodi izvide što se dogodilo.

Dvogodišnje dijete preminulo je u bolnici u Slavonskom Brodu u četvrtak, a prema prvim informacijama uzrok smrti su posljedice opeklina, piše Dnevnik.hr.

Policija je zaprimila dojavu iz bolnice. U suradnji sa županijskim državnim odvjetništvom provodi izvide što se dogodilo.

Uskoro više...
 

