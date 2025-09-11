Policija je zaprimila dojavu iz bolnice. U suradnji sa županijskim državnim odvjetništvom provodi izvide što se dogodilo.
DIJETE PREMINULO U BOLNICI
Tuga u Slavoniji: Dvogodišnje dijete preminulo od posljedica opeklina. Provode se izvidi...
Čitanje članka: < 1 min
Dvogodišnje dijete preminulo je u bolnici u Slavonskom Brodu u četvrtak, a prema prvim informacijama uzrok smrti su posljedice opeklina, piše Dnevnik.hr.
Policija je zaprimila dojavu iz bolnice. U suradnji sa županijskim državnim odvjetništvom provodi izvide što se dogodilo.
Uskoro više...
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Brena na svadbi, USKOK u kući: Najskuplje trupce u Hrvatskim šumama prodavali su kao škart
Izbo ju je u vlaku. Umirala je sama. Obitelj je molila: Samo nemojte objaviti tu snimku!
Pjevač Marko Bošnjak objavio niz šokantnih statusa o ubojstvu Kirka. Prijavljuju ga policiji?!