Četvero mrtvih u septičkoj jami, susjedi u šoku: 'Nedavno je na istoj farmi buknuo i požar'

Nesreća se dogodila kod Topole u Srbiji, a kako kažu mještani za Kurir, ovakvu tragediju ne pamte. Obitelj, koja je ostala bez svojih muških članova - djeda, sina i unuka, opisuju kao vrijednu i poštenu.

Susjedi su kazali i kako je na istoj farmi nedavno izbio požar u kojem je nastala materijalna šteta.

- Ne možemo vjerovati da se to njima dogodilo. Prije mjesec dana buknuo je požar na imanju i tada su im izgorjele svinje, oko 100 - 150 svinja. To je velika šteta, ali nije bilo ljudskih žrtava... nekako je to prošlo, ali ovo je stvarno tragedija. Ne znam što je ovo, što se to nadvilo nad te ljudi - govori susjeda kroz suze.

Susjeda tvrdi kako obitelj na čijoj farmi se dogodila tragedija, uzgaja svinje i to im je biznis od kojeg žive. Posljednjih dana su se pripremali za proslavu 18. rođendan unuci, odnosno kćerki, a sada se pripremaju za sahrane.

- Ovo je malo selo, 30-ak ljudi tu živi, svi se poznajemo i teško nam je. Momak koji je poginuo s ocem i djedom bio je jedan od mlađih koji žive u ovom selu, pošto mladi uglavnom odlaze iz sela. On je htio ostati, nastaviti se baviti farmom i eto... Tragedija i tuga - govori sugovornica.

- Njihovo imanje je najveće ovdje. Jako su ljubazni ljudi, nitko nema lošu riječ za njih. Možete zamisliti kako je sada preostalim članovima obitelji, svi su na tabletama od sinoć. Hitna pomoć je bila - govori susjed koji se rasplakao.