Gimnazija u Tuzli oprostila se od ubijene Aldine: 'Uvijek je bila spremna pomoći i širiti dobro'

Gimnazija Ismet Mujezinović iz Tuzle oprostila se od svoje bivše učenice Aldine Jahić, koja je izgubila život u nasilnom napadu za koji je osumnjičen nogometni sudac Anis Kalajdžić iz Mostara. Vijest o njezinoj smrti u školi je primljena s velikom tugom, a profesori i mentori prisjetili su se njezine posvećenosti, ambicije i vedrine koje je unosila u svakodnevni školski život.

U svojoj objavi, kolektiv gimnazije poručio je da je Aldina bila učenica čiji su uspjesi bili rezultat vlastitog truda i predanosti.

- Prisjećamo se njezina plemenitog, ozarenog lica, dobrodušnosti i vedrine kojom je plijenila. Zanimali su je strani jezici i filozofija, uvijek je bila spremna pomoći, dijeliti znanje i širiti dobro - naveli su iz škole.

Dodali su da je bila aktivna u podizanju svijesti o pravima djece i potrebitih, te da je svojim radom ostavljala trag u zajednici.

U poruci škole istaknuto je i da je tragedija ponovno otvorila rane teško podnošljivih sjećanja, podsjetivši na učenicu Ajlu Nuhanović, stradalu u prometnoj nesreći koju je izazvao pijani vozač.

- Mladi životi se gase, a ostaju pitanja bez odgovora, tišina i jecaji. A mi moramo u učionice, pružiti znanje i nadu, iako se ponekad čini da tišina vrišti iz dubine duše - napisali su.

Profesor Admir Čavalić, Aldinin mentor i zastupnik u Parlamentu FBiH, oprostio se od nje emotivnom porukom. Prisjetio se njihovih zajedničkih projekata, edukacija i putovanja, navodeći da je Aldina bila iznimno talentirana i sposobna mlada žena.

- Rasla je u snažnu individuu. Mogla je organizirati događaj za hiljadu ljudi, pisati desetke radova, govoriti pred punim dvoranama u inozemstvu, tečno na engleskom, pričati o BiH i zračiti humorom. Tako sam je vidio. Kao ‘filozofa’, kako sam je zvao - napisao je Čavalić.

Odlazak Aldine Jahić potresao je i širu akademsku zajednicu. Profesorica Dženeta Omerdić s Pravnog fakulteta u Tuzli istaknula je da je Aldina bila “izuzetna u svakom smislu te riječi - odgovorna, vrijedna, vedrog duha”. Navela je da je Aldina ranije prijavila prijetnje i tražila zaštitu, “koju, nažalost, nije dobila”.

- Nemojmo reći da je izgubila život. Nije ga izgubila – borila se da ga sačuva. Život joj je brutalno oduzet. To je zločin, i počinitelj ima ime i prezime - poručila je profesorica Omerdić, izražavajući sućut obitelji i prijateljima.

Gimnazija Ismet Mujezinović završila je svoje oproštajno pismo riječima tuge, ali i molitvom za smiraj duše svoje bivše učenice: "Neka joj dragi Allah podari lijepi džennet, a obitelji sabur".